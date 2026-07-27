Giuleștenii au irosit șansa de a încheia a doua rundă cu punctaj maxim. FCSB este singura echipă din Liga 1 care a adunat șase puncte în startul noului campionat.

Ce a spus Daniel Pancu după FC Botoșani - Rapid

Antrenorul Daniel Pancu a făcut o analiză "la cald" după remiza de la Botoșani. În opinia sa, jucătorii Rapidului suferă cel mai mult la capitolul mental:

"E un rezultat echitabil. Am avut o primă repriză foarte bună, după care adversarul și-a creat ocazii, au fost ajutați și de public. Cred că puteam face mai mult, dar nu am mai ținut deloc mingea în terenul lor.

Le-am dat posibilitatea să vină cu multe mingi în careul nostru și inevitabilul s-a produs. Facem greșeli simple, neprovocate. La partea mentală e cel mai mult de lucru.

La faza penalty-ului a fost o greșeală în lanț. Sălceanu a respins în centru, apoi Markovic a trecut ușor prin fentă și Pașcanu a comis faultul. Nu cred că era nevoie de penalty, eu nu cred că jucătorul de la Botoșani ar fi ajuns la minge.

Eu sper ca toți jucătorii să înțeleagă sistemul ăsta rotațional. Suntem la început. Drumul este foarte lung, nu pot să spun că sunt supărat. A fost un rezultat echitabil. E important să îmi cunosc jucătorii în condițiile competiției. Perioada de transferuri e deschisă până în septembrie, nu putem renunța la jucători până nu îi văd în competiție", a declarat Daniel Pancu, după FC Botoșani - Rapid 1-1.

Final nebun în FC Botoșani - Rapid

Rapid părea că se îndreaptă spre victorie la Botoșani, dar totul s-a răsturnat pe final.

Claudiu Petrila a înscris primul său gol din acest sezon în minutul 45, când a șutat superb de la marginea careului. Astfel, giuleștenii au intrat în avantaj la cabine.

FC Botoșani a alergat după egalare în repriza secundă, dar defensiva lui Daniel Pancu a rezistat până aproape de final. Totul "s-a rupt" pentru Rapid în minutul 87, când Alexandru Pașcanu a comis o lovitură de la 11 metri și a fost eliminat.

Sebastian Mailat a ratat în primă fază, dar penalty-ul a fost repetat. Marian Aioani a blocat șutul lui Mailat, dar mai mulți jucători de la Rapid intraseră în careu înainte ca Mailat să șuteze. Oficialii din cabina VAR i-au atras atenția centralului Marian Barbu, iar acesta a decis repetarea loviturii de la 11 metri.

Mailat a înscris din a doua încercare, iar meciul s-a terminat la egalitate, scor 1-1. În etapa următoare, Rapid va primi vizita celor de la CFR Cluj. Pentru FC Botoșani urmează o deplasare pe terenul lui "U" Cluj.