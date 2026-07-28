Ilie Dumitrescu a numit trioul care va face diferența în Superligă: „O să vedeți!”

Ilie Dumitrescu a numit trioul care va face diferența în Superligă: „O să vedeți!” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Cine sunt cei trei fotbaliști pe care mizează Ilie Dumitrescu în sezonul 2026-2027 din Superliga României. 

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Din articol

Rapid nu a putut să înregistreze decât un egal în etapa a doua din Superligă, 1-1, pe terenul celor de la FC Botoșani.

Ilie Dumitrescu pariază pe trei fotbaliști de la Rapid

Chiar și așa, Ilie Dumitrescu și-a exprimat încrederea că Olimpiu Moruțan, Claudiu Petrila și Alexandru Dobre sunt capabili să facă diferența constant pentru giuleșteni. 

Ilie Dumitrescu

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Ilie dumitrescu
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„Moruțan a fost la un nivel bun în seara asta. A fost activ. O să vedeți că Petrila, Moruțan și Dobre o să aducă un plus evident echipei! Sunt jucători care au un rol determinant. 

Moruțan e un jucător bun, foarte bun pentru Rapid, o să vezi că e dezechilibrant”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro

Caseta meciului

Rapid a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în deplasare, în compania lui FC Botoşani, în etapa a doua a Superligii.

  • FC Botoşani: Anestis - Ilaş, Miron, M. Diarra, Creţ (Bayeye - 46') - E. Papa (De Vega - 46'), C. Petro (Bodişteanu - 83') - Mitrov (Markovic - 74'), Ongenda, Mailat - Dumiter. Antrenor: Marius Croitoru
  • Rapid: Aioani - Ciobotariu (Graovac - 83'), Paşcanu, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar (Dobre - 53'), Bubanja - Moruţan (El Sawy - 62'), Jambor (Burmaz - 62'), Petrila (Kamara - 62'). Antrenor: Daniel Pancu
  • Cartonaşe galbene: Papa (24'), Ilas (76'), Miron (84'), Diarra (90+7'), Ongenda (90+7') / Vulturar (23'), Kramer (40'), Ciobotariu (55'), Dobre (77'), Paşcanu (80'), Bubanja (90+4')
  • Cartonaş roşu: Paşcanu (87')
  • Arbitri: Marian Barbu – Ioan Corb, Marius Badea – Cristian Moldoveanu
  • Arbitri VAR: Florin Andrei, Andrei Chivulete
  • Observator de arbitri: Sorin Boca
  • Au marcat: Mailat 90+1' / Petrila 45'

După două etape, Rapid ocupă locul doi în Superligă, cu patru puncte. FC Botoșani se află pe poziția a 13-a, la două „lungimi” distanță față de giuleșteni. Doar FCSB are punctaj maxim. 

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