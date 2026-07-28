Ilie Dumitrescu a numit trioul care va face diferența în Superligă: „O să vedeți!”

Chiar și așa, Ilie Dumitrescu și-a exprimat încrederea că Olimpiu Moruțan, Claudiu Petrila și Alexandru Dobre sunt capabili să facă diferența constant pentru giuleșteni.

Rapid nu a putut să înregistreze decât un egal în etapa a doua din Superligă, 1-1, pe terenul celor de la FC Botoșani.

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„Moruțan a fost la un nivel bun în seara asta. A fost activ. O să vedeți că Petrila, Moruțan și Dobre o să aducă un plus evident echipei! Sunt jucători care au un rol determinant.

Moruțan e un jucător bun, foarte bun pentru Rapid, o să vezi că e dezechilibrant”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Caseta meciului

Rapid a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în deplasare, în compania lui FC Botoşani, în etapa a doua a Superligii.

FC Botoşani: Anestis - Ilaş, Miron, M. Diarra, Creţ (Bayeye - 46') - E. Papa (De Vega - 46'), C. Petro (Bodişteanu - 83') - Mitrov (Markovic - 74'), Ongenda, Mailat - Dumiter. Antrenor: Marius Croitoru

Anestis - Ilaş, Miron, M. Diarra, Creţ (Bayeye - 46') - E. Papa (De Vega - 46'), C. Petro (Bodişteanu - 83') - Mitrov (Markovic - 74'), Ongenda, Mailat - Dumiter. Marius Croitoru Rapid: Aioani - Ciobotariu (Graovac - 83'), Paşcanu, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar (Dobre - 53'), Bubanja - Moruţan (El Sawy - 62'), Jambor (Burmaz - 62'), Petrila (Kamara - 62'). Antrenor: Daniel Pancu

Aioani - Ciobotariu (Graovac - 83'), Paşcanu, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar (Dobre - 53'), Bubanja - Moruţan (El Sawy - 62'), Jambor (Burmaz - 62'), Petrila (Kamara - 62'). Daniel Pancu Cartonaşe galbene: Papa (24'), Ilas (76'), Miron (84'), Diarra (90+7'), Ongenda (90+7') / Vulturar (23'), Kramer (40'), Ciobotariu (55'), Dobre (77'), Paşcanu (80'), Bubanja (90+4')

Papa (24'), Ilas (76'), Miron (84'), Diarra (90+7'), Ongenda (90+7') / Vulturar (23'), Kramer (40'), Ciobotariu (55'), Dobre (77'), Paşcanu (80'), Bubanja (90+4') Cartonaş roşu: Paşcanu (87')

Paşcanu (87') Arbitri: Marian Barbu – Ioan Corb, Marius Badea – Cristian Moldoveanu

Marian Barbu – Ioan Corb, Marius Badea – Cristian Moldoveanu Arbitri VAR: Florin Andrei, Andrei Chivulete

Florin Andrei, Andrei Chivulete Observator de arbitri: Sorin Boca

Sorin Boca Au marcat: Mailat 90+1' / Petrila 45'

După două etape, Rapid ocupă locul doi în Superligă, cu patru puncte. FC Botoșani se află pe poziția a 13-a, la două „lungimi” distanță față de giuleșteni. Doar FCSB are punctaj maxim.