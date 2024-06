MM Stoica știe ce a declanșat declinul Rapidului în sezonul recent încheiat: "De acolo a pornit tot"

Mihai Stoica, președintele CA al FCSB, a dezvăluit momentul care, în opinia sa, a declanșat problemele la Rapid în sezonul recent încheiat.

MM Stoica: "După meci ce poți să faci?"î

Managerul general al roș-albaștrilor a identificat episodul în care Alex Albu și Andrei Borza au fost surprinși într-un club din Iași, în urma înfrângerii cu 3-1 în fața celor de la Poli Iași, ca fiind decisiv.

„Liderul nu poate fi decât un băiat bun. La un șef temut, da, trebuie să fie băiat bun, nu poate să fie și șef temut, și băiat bun. Dar liderul este doar băiat bun. Este un subiect foarte amplu. Știi ce cred eu? Că la Rapid a fost un episod care a dinamitat clubul din interior: episodul Iași. Probabil că acolo s-a considerat că... și eu, dacă aș fi avut fotbaliști care făceau așa ceva, eram și eu vinovat, clar. Deși nu poți să stai ca pe vremuri să intri să vezi dacă televizorul e cald sau nu. După meci ce poți să faci?”, a explicat Stoica, conform Orange Sport.

Consecințele incidentului de la Iași

După ce au fost surprinși într-un club din Iași, fotbaliștii Alex Albu (30 de ani) și Andrei Borza (18 ani) au fost imediat excluși din lot și amendați cu câte 10 mii de euro fiecare pentru comportamentul lor neadecvat.

Basarab Panduru, fost internațional, a adăugat că episodul de la Iași a fost surprinzător, în special datorită implicării lui Borza, un jucător foarte tânăr.

„Aia n-a fost ok. Adică doi jucători să iasă în club. Asta a fost culmea, în club, când echipa a pierdut de maniera aia la Iași. Probabil că de acolo au pornit problemele. Altfel, nu cred că Nico (n.r. Daniel Niculae) s-a metamorfozat și dintr-un conducător foarte bun, care a promovat cu echipa și a dus echipa, deodată nu mai e bun”, a concluzionat Stoica.

„Mie Iașiul nu mi s-a părut a fi prima. Mă miră că acolo este Borza. Asta m-a mirat cel mai tare, că este foarte tânăr și nu are ce să caute acolo niciodată”, a completat Panduru, conform sursei citate.

Tânărul a reflectat asupra incidentului și a povestit ce a învățat din această năzbâtâie.

„(Ce ai învățat din episodul cu Albu?) Am învățat că trebuie să gândesc de două ori un lucru, trebuie să comunic, să întreb familia dacă e bine sau nu. Am făcut o greșeală și mi-a părut rău, dar acum am trecut peste”, a declarat Borza conform Digi Sport.