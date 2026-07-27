A ratat transferul la FCSB, iar Dragomir îl laudă: „E cel mai bun din țară. Acum costă 1.400.000 de euro”

Echipa antrenată de Marius Baciu s-a impus duminică seara la Miercurea Ciuc, grație reușitelor semnate de Risto Radunovic și Dennis Politic, în prima repriză.

La o zi după meci, Dumitru Dragomir a susținut că Anderson Ceara, mijlocașul brazilian al ciucanilor, ar fi trebuit achiziționat neapărat de gruparea bucureșteană, mai ales că acesta s-a remarcat prin mai multe ocazii periculoase la poarta lui Târnovanu pe parcursul reprizei secunde.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este convins că prețul sud-americanului a crescut semnificativ după această confruntare din etapa a doua a campionatului.

„Eu, dacă eram la FCSB, acesta era primul jucător pe care îl aduceam. Hai, domnule, lăsați-mă. Nu știu. E cel mai bun mijlocaș dreapta din țară. După meciul de aseară, Ceara nu mai are preț de 400.000 de euro, are preț de 1.400.000 de euro”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.