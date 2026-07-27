A ratat transferul la FCSB, iar Dragomir îl laudă: „E cel mai bun din țară. Acum costă 1.400.000 de euro”

A ratat transferul la FCSB, iar Dragomir îl laudă: „E cel mai bun din țară. Acum costă 1.400.000 de euro” Superliga
SPORT.RO
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Dumitru Dragomir a analizat victoria obținută de FCSB pe terenul celor de la Csikszereda, scor 2-0, și a scos în evidență un fotbalist pe care roș-albaștrii l-au ratat recent.

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Din articol

Echipa antrenată de Marius Baciu s-a impus duminică seara la Miercurea Ciuc, grație reușitelor semnate de Risto Radunovic și Dennis Politic, în prima repriză.

La o zi după meci, Dumitru Dragomir a susținut că Anderson Ceara, mijlocașul brazilian al ciucanilor, ar fi trebuit achiziționat neapărat de gruparea bucureșteană, mai ales că acesta s-a remarcat prin mai multe ocazii periculoase la poarta lui Târnovanu pe parcursul reprizei secunde.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este convins că prețul sud-americanului a crescut semnificativ după această confruntare din etapa a doua a campionatului.

„Eu, dacă eram la FCSB, acesta era primul jucător pe care îl aduceam. Hai, domnule, lăsați-mă. Nu știu. E cel mai bun mijlocaș dreapta din țară. După meciul de aseară, Ceara nu mai are preț de 400.000 de euro, are preț de 1.400.000 de euro”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.

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Un singur dribleur în lotul actual

Fostul oficial a continuat seria laudelor la adresa lui Ceara, evidențiind calitățile tehnice ale jucătorului de la Csikszereda în comparație cu opțiunile pe care le are Marius Baciu în acest moment în ofensivă.

„Trebuia să-l ia. FCSB nu are 3 jucători ca acesta. Dacă îmi spunea mie Gigi, îi dădeam eu 400.000 de euro să îl ia, și îl vindeam eu. Îl lăsam un an de zile, apoi îl vindeam eu. Unde mai vedeți jucători care știu să dribleze? La FCSB un singur jucător știe să dribleze. Octavian Popescu, atât”, a mai zis Dragomir.

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