Rapid l-a prezentat oficial pe Sălceanu joi după-amiază. Fotbalistul a semnat un contract valabil pe trei ani și jumătate cu gruparea din Grant.



Sălceanu, care poate evolua atât ca fundaș stânga, cât și ca fundaș dreapta, a evoluat anterior la Petrolul Ploiești, care îl transferase de la Farul Constanța în vara lui 2025.



Reacția lui Robert Sălceanu după ce a semnat cu Rapid



”Este un vis ca la doar două zile de la ziua mea să semnez cu Rapidul. E cel mai frumos cadou. Abia aștept să joc în Giulești în fața Rapidiștilor!”, a spus Robert Sălceanu pentru Rapid.



Pentru postul de fundaș stânga, Sălceanu se va lupta în Giulești cu Robert Bădescu (20 de ani) și Andrei Borza (22 de ani). Pe dreapta, cu Cristi Manea (28 de ani), Răzavn Onea (27 de ani) și Braun (34 de ani).



Ce a scris Rapid despre transferul lui Sălceanu



”Robert Sălceanu este fotbalistul Rapidului!



Fundașul stânga în vârstă de 22 de ani vine de la Petrolul Ploiești și a semnat un contract valabil pe 3 ani și jumătate cu Rapid.



Bun venit în Giulești și mult succes în tricoul vișiniu!”, a scris Rapid.

