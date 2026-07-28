Patronul celor de la FCSB a vândut un teren de aproximativ 30.000 de metri pătrați din Capitală, zona Pipera, iar cumpărătorul pregătește un amplu proiect rezidențial în nordul Capitalei.

Investitorul britanic Ghai Sant Ram, dezvoltatorul proiectelor Ivory Residence și Horizon City, a achiziționat terenul pentru aproximativ 14,3 milioane de euro. Pe suprafața cumpărată, aflată în apropierea Pipera Plaza, urmează să fie construite aproximativ 650 de apartamente.

Afacere peste 14 milioane de euro pentru Gigi Becali

„Am ajuns la un acord corect pentru ambele părţi datorită implicării şi experienţei lui Cătălin Apetri, cu care colaborez de foarte mulţi ani. Este cea mai mare tranzacţie pe care am realizat-o până acum împreună cu fondatorul CGA Home Consulting, iar investiţia confirmă atât valoarea terenului din nordul Bucureştiului, cât şi încrederea mea în profesionalismul său”, a afirmat GigiBecali, conform news.ro.

Revenind la fotbal, FCSB ocupă primul loc în SuperLiga după primele două etape, cu maximum de puncte, însă în Conference League a fost învinsă surprinzător de FK Auda, scor 2-3, în prima manșă a turului doi preliminar.

Returul din Letonia se va disputa joi, nu mai devreme de ora 19:00, în direct pe VOYO. Partida poate fi urmărită, de asemenea, în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.