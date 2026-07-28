Va face față Zinedine Zidane ca selecționer al Franței? Laurent Blanc nu s-a ferit de cuvinte și a dat verdictul

Blanc este convins că „Zizou” știe ce îl așteaptă și că fostul mare mijlocaș are experiența necesară pentru a face față presiunii create în jurul reprezentativei „Cocoșului Galic”.

„Am auzit oameni spunând lucruri de genul: «Va fi greu, echipa națională a Franței este un caz special...» Dar, sincer, cu ce se va confrunta Zidane? De ce te aștepți să se teamă? A câștigat trei Ligi ale Campionilor ca antrenor, a fost câștigător al Cupei Mondiale (în 1998) și crezi că această misiune îl va afecta?

Blanc despre Zidane: „Îl cunosc puțin”

Știe perfect ce îl așteaptă. Va fi la apogeul său când vom câștiga și îi vom da bătăi de cap după înfrângeri. A mai văzut toate acestea înainte. Îl cunosc puțin; intră în joc cu o plăcere imensă. Și sper că așa va fi și la naționala noastră. Avem o generație excepțională și el va dori să o facă să strălucească”, a declarat Laurent Blanc, citat de rmcsport.bfmtv.com.

Zinedine Zidane a antrenat-o numai pe Real Madrid, în două mandate diferite: 04.01.2016 - 30.06.2018 și 11.03.2019 - 30.06.2021.

Cel mai mare succes l-a înregistrat în prima perioadă, când a câștigat consecutiv trei Ligi ale Campionilor, două Supercupe ale Europei și două Campionate Mondiale ale Cluburilor. Pe plan intern a cucerit La Liga și Supercupa Spaniei, performanțe pe care le-a repetat și în al doilea mandat.