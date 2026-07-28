Ce a spus antrenorul lui Levski despre Universitatea Craiova înaintea returului: „Am primit informații”

Tehnicianul lui Levski a afirmat despre Universitatea Craiova că este o echipă bună, motiv pentru care pe elevii săi îi așteaptă un joc dificil.

Înaintea meciului decisiv, antrenorul Julio Velazquez și-a avertizat elevii că nu trebuie să se lase păcăliți nici de victoria lor din tur, nici de eșecul usturător al Craiovei cu Dinamo (1-5).

Cele mai importante faze ale jocului vor fi redate în format LIVE TEXT & FOTO de către site-ul Sport.ro .

Velazquez, despre Craiova: „Înfruntăm o echipă bună”

„Am primit informații că vom fi fără publicul nostru pentru acest meci, din păcate. Face diferența. Dar sunt sigur că vor urmări ce se întâmplă, ne vor urmări și ne vor da energie pozitivă, iar noi vom încerca să câștigăm acest meci.

În primul rând, nu ar trebui să ne lăsăm păcăliți de faptul că am câștigat primul meci. Înfruntăm o echipă bună. Nu ar trebui să ne lăsăm păcăliți de rezultatul meciului lor din weekend (n.r.- 1-5 cu Dinamo). Ne așteaptă un meci dificil.

Suntem 100% încrezători în abilitățile noastre. Trebuie să înțelegem ce se cere de la noi și cum să jucăm. Atmosfera și echipa sunt foarte bune. Ne așteptăm la un meci bun”, a declarat Julio Velazquez, citat de sportal.bg.

Potențialii adversari ai Craiovei

Dacă va reuși să întoarcă rezultatul din tur pe „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova va înfrunta în turul trei preliminar din UCL învingătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan). Ciprioții s-au impus în tur cu 1-0.

În caz că vor fi eliminați, elevii lui Filipe Coelho își vor continua parcursul european în turul trei preliminar al Europa League, unde vor înfrunta învinsa din dubla manșă dintre Sabah FC (Azerbaijan) și KuPS Kuopio (Finlanda), venită tot din preliminariile Champions League. Sabah FC a câștigat în tur cu 1-0.