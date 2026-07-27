Încă un transfer pentru FCSB. Mihai Stoica: „Cel mai bun din România!”

Încă un transfer pentru FCSB. Mihai Stoica: „Cel mai bun din România!” Superliga
SPORT.RO
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Campania de achiziții a celor de la FCSB nu s-a încheiat. Mihai Stoica a anunțat că așteaptă undă verde din partea patronului pentru un nou transfer de top.

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Mihai StoicaFCSBSuperliga
Din articol

Perioada de mercato din fotbalul românesc rămâne deschisă până în luna septembrie, iar echipele din Superliga continuă să caute variante pentru definitivarea loturilor. FCSB mai are în plan o singură mutare.

Mihai Stoica a confirmat intenția campioanei de a mai aduce un jucător, decizia finală fiind la latitudinea finanțatorului echipei. „Noi mai vrem să aducem un singur jucător. Dacă am acceptul, va semna”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Primasport.

  • Gigi becali mihai stoica
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FCSB - mercato de vară

Antrenor - Marius Baciu (confirmat);

Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis);

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari);

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat).

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