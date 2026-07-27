Încă un transfer pentru FCSB. Mihai Stoica: „Cel mai bun din România!”

Perioada de mercato din fotbalul românesc rămâne deschisă până în luna septembrie, iar echipele din Superliga continuă să caute variante pentru definitivarea loturilor. FCSB mai are în plan o singură mutare.

Mihai Stoica a confirmat intenția campioanei de a mai aduce un jucător, decizia finală fiind la latitudinea finanțatorului echipei. „Noi mai vrem să aducem un singur jucător. Dacă am acceptul, va semna”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Primasport.