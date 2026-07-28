Aymen Boutoutaou (25 de ani) a fost remarcat de Mihai Stoica, iar Gigi Becali i-a dat ”undă verde” pentru a-l transfera. În schimbul său, FCSB a plătit nu mai puțin de un milion de euro către Sochaux, formație care a promovat recent în Ligue 2.

Prezent în studio-ul Prima Sport alături de Mihai Stoica, Andrei Nicolescu i-a spus direct omologului său că prețul plătit pentru Boutoutaou este unul ”piperat”. Replica nu a întârziat să apară.

Printre altele, managerul general de la FCSB a spus că Boutoutaou a fost cu greu convins să plece din Franța, acolo unde a evoluat în toată cariera sa de până acum.

Andrei Nicolescu i-a spus-o direct lui MM Stoica: ”Mi se pare inuman”

Andrei Nicolescu: Mi se pare inuman ce preț ați ajuns să dați pe Boutoutaou.

Mihai Stoica: Boutoutaou a fost cel mai bun al ligii în care a evoluat în sezonul trecut și cred că era și cel mai bun jucător din Ligue 2. Era în atenția unor echipe din prima divizie din Franța, avea oferte pe un salariu mult mai mare decât i-am oferit noi. Era foarte curtat. Problema era că nu prea voia să plece din Franța. Asta era singura chestie. Dar am făcut eforturi mari. Altfel nu aveam nicio șansă să-l aducem. Și consider că e un fotbalist de cu totul și cu totul alt nivel decât fotbaliștii ofensivi care au fost în campionatul nostru începând cu 1992. Vorbesc de cei străini. Pe mine nu mă interesează ce a făcut un jucător înainte să vină, vreau să facă aici performanță. Să ia echipa lui campionatul, să joace în Champions League. Cum a fost Piovaccari.

Andrei Nicolescu: Un jucător bun. L-am evaluat și noi. Dar... Foarte sus. E vorba de cerere și ofertă. Dar mi se pare mult, ca tranzacție.

Mihai Stoica: Dar noi suntem FCSB. Suntem la cu totul și cu totul alt nivel. La noi, patronul oferă salarii de un milion de euro net. Asta e situația. Suntem la un alt nivel. Să mă scuz? Gigi a zis să fac orice efort ca să-l aduc, dacă cred că e bun. Și eu spun că e bun.

FCSB - mercato de vară

Antrenor - Marius Baciu (confirmat);

Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis);

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari);

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat).

REZUMAT - FCSB - FC Auda 2-3 (meciul tur)