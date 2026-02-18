Giuleștenii au mari bătăi de cap înainte de această partidă. După portarul Marian Aioani (26 de ani), Costel Gâlcă l-a pierdut și pe Robert Sălceanu (22 de ani), fundașul stânga pe care clubul l-a transferat în această iarnă, de la Petrolul.

Robert Sălceanu, OUT înainte de Rapid - Dinamo!

Rapid a anunțat oficial, prin intermediul unui comunicat, că fundașul a suferit o accidentare la mână în timpul antrenamentelor, motiv pentru care va lipsi între trei și patru săptămâni.

După transferul la Rapid, Sălceanu a prins doar un singur meci, timp de 45 minute împotriva Petrolului, fosta sa echipă (1-1).

"Robert Sălceanu s-a accidentat la mână în timpul antrenamentelor și va fi indisponibil pentru următoarele 3-4 săptămâni. Fundașul nostru a intrat deja în procesul de recuperare.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Robert!", a transmis Rapid.

Costin Lazăr o vede pe Rapid drept favorită la titlu

Înainte de meciul cu Dinamo, giuleștenii sunt pe locul trei, cu 49 de puncte, la patru distanță de liderul Universitatea Craiova. Costin Lazăr, fostul idol al tribunelor din Giulești, o vede pe Rapid drept favorită pentru câștigarea campionatului.

”Văd, într-adevăr, Rapidul favorită pentru câștigarea campionatului pentru că există seriozitate. Asta îmi place cel mai mult. S-au și mișcat prin aducerea lui Moruțan. Este un plus valoare pentru Rapid, dar mai sunt Dinamo și Craiova. Pot să câștige și ele”, a spus Lazăr, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.