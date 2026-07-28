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Articol scris de Matei Barbu

„Furia Roja” a câștigat finala împotriva Argentinei cu scorul de 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ferran Torres, în repriza a doua a prelungirilor.

Gianni Infantino a scris un mesaj de 900 de cuvinte

La o săptămână după finala Cupei Mondiale 2026, președintele FIFA, Gianni Infantino, a răspuns criticilor care au răspândit, potrivit acestuia, „ură și zvonuri false” despre turneu.

Într-un mesaj de 900 de cuvinte, publicat sub forma unei postări de 15 pagini pe contul său de Instagram și pe site-ul FIFA, duminică seara (26 iulie), Infantino a lăudat FIFA pentru „cel mai bun spectacol din lume” și a vorbit despre modul în care Cupa Mondială a adus „bucurie și unitate”.

Infantino respinge acuzațiile și apără FIFA

FIFA și Infantino au fost criticați în timpul turneului din cauza refuzului de a permite accesul în Statele Unite ale Americii unor oficiali ai echipei Iranului, unui arbitru somalez și unor suporteri, pe fondul presiunilor politice exercitate de Donald Trump.

De asemenea, au existat controverse legate de faptul că Trump a solicitat ca jucătorul american Folarin Balogun să evite suspendarea în urma primirii unui cartonaș roșu, precum și de prețurile record și pauzele comerciale introduse în timpul fiecărei reprize ale celor 104 meciuri.

„Fiecare oraș era plin de fani din întreaga lume, în timp ce ei sărbătoreau, voi erați ocupați să plantați semințe de ură.

În timp ce vă ascundeați, noi exploram străzile din Canada, Mexic și SUA, vorbeam cu fanii, interacționam cu oamenii și asiguram siguranța tuturor.

Iranul a intrat în Statele Unite fără incidente sau conflicte, în timp ce voi răspândeați ură, noi am lucrat neîncetat pentru a uni două țări aflate în război.

Celor care își consumă timpul și energia urându-ne, vă rog să vă opriți pentru o clipă pentru a reflecta, a medita, a vă ruga sau a urmări un meci de fotbal și a privi cu adevărat chipurile, ochii și emoțiile oamenilor”, a declarat Infantino.