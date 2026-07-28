Alberto Soro, Alexandru Musi, Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martin Pascual au marcat pentru Dinamo, în timp ce Steven Nsimba a punctat pentru olteni.

Pentru Dinamo a fost prima victorie în acest sezon de Superliga României, după 0-1 în prima etapă cu Petrolul Ploiești

În această etapă, Universitatea Craiova a menajat mai mulți jucători în vederea returului cu Levski Sofia din UEFA Champions League. În tur, bulgarii s-au impus cu 1-0

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a urmărit partida și s-a declarat impresionat de portarul transferat de Dinamo în această vară, Alaa Bellaarouch (24 de ani).

Dumitru Dragomir, impresionat de Alaa Bellaarouch

Marocanul vine după un sezon în care nu a evoluat aproape deloc pentru Braga. La Dinamo joacă sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon, iar în cazul în care ”câinii” vor fi mulțumiți, au opțiunea unui transfer definitiv pentru aproximativ 500.000 de euro.

Bellaarouch i-a luat locul în poartă lui Devis Epassy (33 de ani), care a apărat la Dinamo ca titular în sezonul precedent.

„Dar portarul de la Dinamo, nu știu cu cât l-o fi cumpărat, dar mamă! Ce valoare poate să aibă. Stau și mă gândesc: ce portar poate să aibă Braga dacă i-a dat drumul ăstuia?

Doamne, maica Domnului, este unul dintre cei mai buni. Eu nu am văzut demult portari în România cu un așa joc de picior. Da, cred că a fost portar de handbal înainte, după reflexe. E o achiziție tare de tot. După prima etapă, e cel mai tare portar din România”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

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Meciul s-a disputat pe arena ”Arcul de Triumf” din București și a început cum nu se putea mai rău pentru olteni. Alberto Soro a fost cel care a deschis scorul în minutul 8, iar Alexandru Musi a dublat avantajul gazdelor după ce Armstrong a profitat de o gafă a lui Webster.

Același Musi putea duce scorul la 3-0 în minutul 41, dar reușita sa a fost anulată pentru un henț, după arbitrajul video. În minutul 45+6, oltenii au rămas în zece după ce Badelj l-a faultat pe Musi în preajma careului, din postura de ultim apărător.

Oltenii au început bine repreiza secundă și au redus din diferență în inferioritate numerică, în minutul 50, prin Steven Nsimba, dar bucuria echipei lui Coelho nu a durat mult. Pop a restabilit diferența de două goluri în minutul 59, iar Cîrjan (76, penalty) și Pascual (90+2) au stabilit scorul final: 5-1 pentru Dinamo!