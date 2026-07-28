Italianul Matteo Marcenaro va arbitra meciul Universitatea Craiova - Levski Sofia, programat miercuri, în manşa secundă din turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

Matteo Marcenaro va arbitra meciul Universitatea Craiova - Levski Sofia

Matteo Marcenaro va fi ajutat la cele două linii de Davide Imperiale şi Andrea Zingarelli, în timp ce rezervă va fiu Ermanno Felician.

În Camera VAR se vor afla Luca Pairetto şi Aleandro Di Paolo.

Meciul se va disputa la Craiova, de la ora 20.30.

În tur, Levski s-a impus, scor 1-0, scrie news.ro.