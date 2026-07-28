Coman a fost păstrat în lot și va coleg cu Bennacer

Al Gharafa SC și AC Milan au ajuns la un acord pentru transferului gratuit al lui Ismael Bennacer. Mijlocașul algerian a fost împrumutat la Olympique Marseille și Dinamo Zagreb, în sezonul trecut, iar clubul lombard dorea să-l elimine de pe statul de plată, pentru a face loc noilor achiziții din această vară, Mario Gila și Goncalo Ramos.

În actuala perioadă de mercato, Milan i-a mai cedat pe Alex Jimenez (Bournemouth / 18.5 mil. euro), Alvaro Morata (Como / 12 mil. euro), Tommaso Pobega (Bologna / 7 mil. euro), Lorenzo Colombo (Genoa / 7 mil. euro) și Niclas Fullkrug (West Ham United / împrumut expirat, nu s-a activat clauza de transfer).

Al Gharafa Sports Club este antrenată de Pedro Martins (Portugalia) și îi mai are sub contract pe stranierii Florinel Coman (România), Jang Hyun-soo (Coreea de Sud), Mason Holgate (Jamaica), Fabricio Diaz (Uruguay), Ahmed Kone (Anglia), Mahmoud Jamal (Egipt), Yousef Al-Khalif (Siria), Alaa Aldeen Hassan (Palestina) și Jamal Hamed (Palestina). Clubul qatarez trebuia să renunțe la cel puțin un jucător străin din lot pentru a-l putea legitima pe Bennacer, așa că a rupt înțelegerile cu Yacine Brahimi, Ferjani Sassi, Seydou Sano și Matias Nani.

A fost campion în Serie A și a câștigat Cupa Africii pe Națiuni

Ismael Bennacer (28 de ani) este născut la Arles (regiunea Provența-Alpi-Coasta de Azur), tatăl său fiind de origine marocană și mama sa fiind emigrantă din Algeria. A evoluat pentru cluburile AC Arles (2014-2015), Arsenal (2015-2016), Tours FC (2016-2017 / împrumutat), Empoli (2017-2019), AC Milan (2019-2025), Olimpique Marseille (2025 / împrumutat) și Dinamo Zagreb (2026 / împrumutat).

Are selecții pentru naționalele de juniori al Franței (U18, U19), dar la nivel de seniori a ales să joace pentru Algeria (57 de selecții, 3 goluri). În palmaresul său se găsesc Serie A (2021-2022), Supercoppa Italiana (2025-2025), HNL (2025-2026), Cupa Croației (2025-2026), Africa Cup of Nations (2019), Africa Cup of Nations Player of the Tournament (2019) și includerea în Africa Cup of Nations Team of the Tournament (2019). Poate acoperi posturile de închizător, mijlocaș central și mijlocaș ofensiv și este cotat la 8 milioane de euro.

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