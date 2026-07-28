Apărătorul John Stones, dorit de multe echipe importante.

John Stones semnează în curând, are de unde alege! El are șanse mari să continue în Premier League (campionat transmis de VOYO), fiind dorit de mai multe formații importante, dar poate schimba și campionatul în același timp.

Reamintind, Manchester City a făcut anunțul plecării lui Stones înainte de finalul întrecerii 2025-2026. Fundașul central s-a despărțit, astfel, de Manchester City după zece ani!

John Stones, dorit în Premier League și Serie A. E liber de contract după plecarea de la Manchester City

În acest timp, John Stones a jucat în 295 de meciuri pentru Manchester City, după ce a venit de la Everton, în schimbul a 47,5 milioane de lire sterline, în 2016. El a ajutat clubul să câştige şase titluri în Premier League, dar a bifat triumfuri și în Liga Campionilor, Cupa Angliei, Cupa Ligii Anlgliei, Supercupa Angliei, Cupa Mondială a Cluburilor şi Supercupa UEFA.

Fostul fundaş al lui Barnsley are, de asemenea, 93 de selecţii internaţionale şi a făcut parte din echipa Angliei care a terminat pe locul trei la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada

John Stones, aproape 300 de meciuri în tricoul lui Manchester City

Urmează să semneze John Stones, el fiind dorit de mai multe cluburi importante, printre care Arsenal, Chelsea, Inter, Napoli sau chiar Bayern Munchen.

Pregătită de Cristi Chivu, Inter nu este singura formație din Serie A interesată de apărător. Mai este și în planurile celor de la Juventus Torino.