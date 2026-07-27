„Șantajul Europei s-a dovedit mai puternic!” Plânge Moscova după ultima lovitură plecată din România

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SPORT.RO
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Rușii primesc o lovitură dură!

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Emil BocRusiaWorld Gymnasticsgimnastica
Din articol

Federația Internațională de Gimnastică a revizuit decizia de acceptare necondiționată a sportivilor ruși și belaruși, ca urmare a opoziției manifestate de țările europene.

Opoziția a pornit din România

La etapa de Cupă Mondială de gimnastică ritmică programată la Cluj-Napoca, între 26 și 28 iunie 2026, sportivele din Rusia au sosit echipate cu simboluri naționale, potrivit deciziilor anterioare ale forului mondial. Totuși, primarul orașului gazdă, Emil Boc, a transmis un mesaj de susținere pentru Ucraina, opunându-se deschis prezenței acestora în condițiile date.

Acest demers a declanșat o reacție în lanț la nivel continental. Imediat după incident, reprezentanții a peste 10 federații europene au trimis o scrisoare oficială către organizațiile internaționale, solicitând reevaluarea permisiunii acordate rușilor. Analizând ultima decizie a forului mondial, presa de la Moscova a reacționat: „Șantajul Europei s-a dovedit mai puternic!”

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Emilboc
Emil boc prezent la u cluj dinamo kiev
Boc 260326
Boc
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Decizia finală a forului internațional

În urma ședinței Comitetului Executiv din perioada 22-24 iulie 2026, World Gymnastics a publicat pe 27 iulie un document oficial prin care face un pas în spate și admite excepții de la regula includerii totale.

„Federația Internațională de Gimnastică își confirmă convingerea fermă că sportul și politica ar trebui să rămână separate, iar evenimentele sportive ar trebui să continue să servească drept platforme neutre, promovând unitatea, corectitudinea, respectul reciproc și solidaritatea. 

Comitetul Executiv a confirmat că toți sportivii ruși și belaruși ar trebui să aibă reprezentare deplină la toate competițiile sancționate. Totuși, excepțiile pot fi luate în considerare de la caz la caz pentru competițiile programate înainte de decizia din mai, dacă deciziile actuale sau restricțiile impuse de autoritățile locale împiedică implementarea acestui sistem”, a transmis organizația sportivă.

De asemenea, forul mondial a oferit explicații suplimentare pentru noul cadru de reglementare: „Comitetul Executiv recunoaște preocupările pe care le-ar fi putut ridica punerea imediată în aplicare a acestei decizii, în special în ceea ce privește potențialele restricții guvernamentale asupra cărora Federația Internațională de Gimnastică nu are control. Ca urmare, situația a fost revizuită. În cazul unor circumstanțe similare, World Gymnastics va interacționa direct cu federațiile membre relevante și cu organizatorii de evenimente pentru a asigura o abordare adecvată și coerentă”.

Așadar, competiția din România a creat un precedent major, forul internațional luând decizia de a schimba condițiile de participare în momentul în care autoritățile guvernamentale sau locale impun propriile restricții.

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