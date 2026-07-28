PSG, la cuțite cu Real Madrid: comunicatul francezilor despre transferul de 130.000.000€

PSG, la cuțite cu Real Madrid: comunicatul francezilor despre transferul de 130.000.000€ Fotbal extern
SPORT.RO
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Real Madrid a rezolvat transferul unui jucător pe l-a dorit și PSG.

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Real Madrid a rezolvat transferul lui Yan Diomande (19 ani) de la RB Leipzig, jucător pe care l-a deturnat din drumul său înspre PSG.

Madrilenii s-au întărit serios în această vară și i-au mai adus pe Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Marc Cucurella și Bernardo Silva.

PSG a reacționat, după ce Real Madrid l-a „furat” pe Diomande

PSG ajunsese la o înțelegere cu jucătorul originar din Coasta de Fildeș, dar Leipzig a cerut o sumă mult mai mare decât cea pe care voia să o plătească echipa campioană a Europei.

Astfel că, francezii s-au retras, după cum au dezvăluit în cotidianul L'Equipe. Oficialii lui PSG nu au ezitat să facă un comentariu în legătură cu felul în care l-a deturnat Real Madrid pe starul de 19 ani.

„Cereau o sumă exorbitantă pentru un jucător care are potențial, dar care acum un an evolua în liga a doua din Spania. Nu vom cheltui o avere doar pentru că un alt club a apărut cu mare tam-tam. Asta arată unde se află Real Madrid în acest moment”, a transmis PSG, conform L'Equipe.

Real Madrid s-a înțeles cu Diomande!

Jurnalistul Ben Jacobs a scris că germanii vor să încaseze o sumă fixă de 130 de milioane de euro, astfel că, momentan, există o diferență uriașă între cerere și ofertă.

În sezonul precedent din Bundesliga, Yan Diomande a marcat 12 goluri și a oferit nouă pase decisive în 33 de apariții. El a mai punctat o dată și a înregistrat o pasă de gol în trei apariții din Cupa Germaniei. 

Ochit de scouterii lui RB Leipzig pe vremea când juca la Leganes, Diomande a făcut pasul spre Bundesliga în schimbul a 20 de milioane de euro într-un moment în care, la 18 ani, site-urile de specialitate îl evaluau la 1.5 milioane de euro.

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