Rusia obține o victorie majoră pe plan sportiv, după ce forul mondial de fitness funcțional a anulat sancțiunile impuse anterior. Sportivii ruși vor putea concura din nou sub drapelul național, iar imnul le va fi intonat când vor urca pe podium.

Potrivit agenției TASS, Federația Internațională de Fitness Funcțional (IFFF) a hotărât reprimirea sportivilor din Rusia la toate competițiile oficiale pe care le organizează. Această decizie marchează un moment de triumf pentru Kremlin, președintele Vladimir Putin având toate motivele să exulte în urma ridicării barierelor de pe scena sportivă internațională.

Presa de la Moscova a preluat imediat informația cu mult entuziasm: „Sportivii ruși au fost eliberați de toate restricțiile, fiindu-le permis să evolueze cu drapelul și imnul Federației Ruse”.