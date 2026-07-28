Vladimir Putin exultă: „Toate restricțiile au fost ridicate!”

Vladimir Putin exultă: „Toate restricțiile au fost ridicate!” Stiri
SPORT.RO
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Victorie uriașă obținută de Rusia.

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Federația Internațională de Fitness FuncționalTASSVladimir PutinRusiaIFFF
Din articol

Rusia obține o victorie majoră pe plan sportiv, după ce forul mondial de fitness funcțional a anulat sancțiunile impuse anterior. Sportivii ruși vor putea concura din nou sub drapelul național, iar imnul le va fi intonat când vor urca pe podium.

Potrivit agenției TASS, Federația Internațională de Fitness Funcțional (IFFF) a hotărât reprimirea sportivilor din Rusia la toate competițiile oficiale pe care le organizează. Această decizie marchează un moment de triumf pentru Kremlin, președintele Vladimir Putin având toate motivele să exulte în urma ridicării barierelor de pe scena sportivă internațională.

Presa de la Moscova a preluat imediat informația cu mult entuziasm: „Sportivii ruși au fost eliberați de toate restricțiile, fiindu-le permis să evolueze cu drapelul și imnul Federației Ruse”.

  • Vladimir putin 20 martie getty
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Revenire pe scena mondială

Reprezentanții forului de specialitate au clarificat situația printr-un mesaj oficial, punând capăt interdicțiilor care îi vizau pe sportivii ruși la competițiile internaționale.

„Federația Internațională de Fitness Funcțional a ridicat toate restricțiile pentru sportivii ruși. IFFF se așteaptă ca echipa națională a Rusiei să participe la competițiile din seria Masters și la Campionatul Mondial din acest sezon”, a transmis departamentul de presă al organizației.

Prima întrecere internațională importantă, din seria Masters, este programată în perioada 22-25 octombrie, în Aruba. Ulterior, Campionatul Mondial va avea loc la Glasgow, în luna decembrie. Potrivit ultimelor informații, un număr maxim de 15 atleți ruși vor putea lua startul la turneul mondial din Scoția.

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