Cel care a condus fotbalul românesc timp de 17 ani este impresionat de calitățile lui Mihai Toma (19 ani), cel care a evoluat în mai multe partide din sezonul precedent, profitând de regula U21. După ce l-a urmărit atent, Dragomir a ajuns la concluzia că mijlocașul poate prinde, mai devreme sau mai târziu, un transfer răsunător, pe o sumă apropiată de cinci milioane de euro.

Toma a bifat minute și în acest sezon la FCSB. A evoluat în primele două etape din campionat, dar și în meciul tur din Conference League cu FK Auda (2-3).

În acest sezon, Toma va avea concurență pentru regula U21, în contextul în care FCSB pare că ar avea acum mai multe soluții. Alexandru Stoian (18 ani) a avut evoluții lăudate și ar urma să primească mai multe șanse, Ricardo Pădurariu (19 ani) a revenit după împrumutul la Corvinul Hunedoara și a fost deja lăudat de Gigi Becali, iar Matei Popa (19 ani) ar putea apăra mai des, în contextul în care Ștefan Târnovanu a reușit să-l enerveze pe patronul echipei după gafele din meciul cu Auda.

Dumitru Dragomir, impresionat de Mihai Toma de la FCSB

În plus, recent, FCSB a anunțat și transferul lui Luca Stancu (21 de ani), sosit liber de contract după ce în sezonul precedent a retrogradat cu Hermannstadt în Liga 2.

„O să mai fac o predicție. Eu zic că la FCSB este un jucător din care eu aș putea să fac unul dintre mari fotbaliști ai acestei țări. E vorba de Toma. L-am analizat foarte atent. Nu e lăsat să se exprime pentru că stau ăia cu gura pe ei. Are niște calități… o capacitate de efort ieșită din comun. Apoi, viteză în execuție cum nu au trei jucători de la FCSB.

Ce îi lipsește: lovitura mingii cu capul, pentru că el e mic și nimeni nu a exersat cu el. Dar are forță în picioare și dacă ai forță în picioare, obligatoriu, poți să ai și detentă. Eu aș face un fotbalist de peste 5.000.000 de euro din el. L-aș face pe Toma un jucător peste toți colegii lui de la FCSB.

Este un jucător care aleargă foarte mult, care îți face alunecări, care dă drumul repede la minge, care recuperează balonul de la adversar. Ce îți mai trebuie să aduci jucători de afară?

Are și viteză. Ordonează-l, ai grijă de el, dă-i mingea să o domesticească. Cred că Toma o să spargă bariera. Are niște calități cum nu au mulți. Nu ați văzut ce frecvență are? Cum pleacă de pe loc, ca avionul cu reacție”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

FCSB - mercato de vară

Antrenor - Marius Baciu (confirmat);

Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis);

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari);

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat).

REZUMAT - FCSB - FC Auda 2-3 (meciul tur)