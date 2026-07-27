Dorit de FCSB, Florinel Coman a rupt astăzi gura târgului în Qatar!

Formația din Qatar a remizat, scor 2-2, cu Al-Riyadh, echipă din prima ligă a Arabiei Saudite, iar fostul fotbalist al FCSB a fost unul dintre remarcații partidei.

Românul a înscris un gol spectaculos, cu un șut puternic de la distanță, executat cu interiorul și mult efect, fără nicio șansă pentru portarul advers.

La doar șase minute după reușita lui Coman, Yacine Brahimi a transformat un penalty și a adus-o pe Al Gharafa în avantaj, însă formația din Qatar nu avea să se bucure prea mult timp. În minutul 71, Mamadou Sylla a egalat tot din lovitură de pedeapsă și a stabilit scorul final, 2-2.

Al Gharafa va disputa primul meci oficial pe 21 august, pe teren propriu, împotriva celor de la Al Shahaniya, în Liga Stelelor din Qatar.

Florinel Coman vrea să plece de la Al Gharafa

Pe 6 iunie, după ce marca în amicalul României cu Țara Galilor (2-1), Florinel Coman anunța că vrea să plece de la Al Gharafa, cu care mai are un an de contract.

"Am vorbit cu cei de la Al-Gharafa. Le-am zis că nu vreau să rămân acolo. Puțini știu, dar în 90% din meciuri, am fost folosit extrema dreapta. În condițiile astea, nu mai vreau să rămân. Am vorbit și cu agentul, dar și cu clubul. Ar fi normal să găsim o cale de mijloc. Țin cu Steaua (n.r. – FCSB) de mic, dar profesional, voi vedea ce va fi, în următoarele săptămâni", a spus Florinel Coman.