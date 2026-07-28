Presa din străinătate scrie că Real Madrid va achita peste 100 de milioane de euro pentru extrema dreapta din Coasta de Fildeș. Moment perfect ca să vă amintim cum a ajuns Yan Diomande în fotbalul mare.

Yan Diomande a fost descoperit pe YouTube

Yan Diomande a mai evoluat în Primera Division, în 2025, pentru Leganes. Fostul antrenor al echipei, Borja Jimenez, a rememorat modul în care a fost descoperit jucătorul ivorian.

Până să ajungă în Europa, Diomande s-a școlit la câteva echipe din Statele Unite. Acolo a fost remarcat de fostul președinte al lui Leganes, americanul Jeff Luhnow.

Borja Jimenez își amintește perfect momentul transferului lui Diomande:

"Prima dată când am auzit despre Yan Diomande a fost atunci președintele Jeff Luhnow mi-a arătat un video cu acesta. Era un clip amator postat pe YouTube. El avea 16 ani și juca pentru echipa unei școli din Statele Unite.

Am fost uimit de calitățile acestui copil. Jeff mi-a spus: 'Îl avem pe următorul Messi'.

Apoi l-am văzut într-un meci al echipei Leganes B. Prelua mingea impecabil, dribla cu ușurință adversarii și avea un șut foarte puternic. L-am sunat apoi pe antrenorul echipei secunde și i-a spus că Yan se va antrena cu noi de acum", a declarat fostul antrenor de la Leganes, pentru Marca.

Printre vedetele transferate în această vară de Real Madrid se numără Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Marc Cucurella și Bernardo Silva. Presa din străinătate anunță că "Los Blancos" au bătut palma și pentru aducerea ivorianului Yan Diomande, iar mutarea ar urma să fie oficializată în zilele următoare.

De asemenea, jurnaliștii din străinătate scriu că ultima țintă a lui Jose Mourinho în această vară este mijlocașul Rodri de la Manchester City.