Gigi Becali poate scapa de "rebelul" Tanase! Atacantul poate ajunge in Emiratele Arabe Unite, alaturi de un antrenor roman

In ciuda interesului pentru Man, Coman si Morutan, primul jucator transferat de la FCSB poate fi capitanul Florin Tanase.

Cosmin Olaroiu a castigat titlul si a jucat finala Cupei Chinei in sezonul trecut, dar Jiangsu Suning acuza probleme financiare si nu a facut investitile cerute de antrenorul roman. Jurnalistul arab Abdulaziz Al-Tamimi anunta ca Olaroiu s-ar afla deja in Emiratele Arabe Unite si ar negocia preluarea lui Al Nasr SC Dubai, club afla pe locul al patrulea in UAE Pro League, la opt puncte in spatele liderului Al Sharjah, dupa 13 etape jucate. Echipa este condusa, din octombrie 2019, de croatul Kruno Jurcici, dar seicul Hamdan bin Rashid Al Maktoum este nemultumit de evolutiile si rezultatele echipei si il vrea pe "Oli", care le-a mai antrenat in zona pe Al Hilal (Arabia Saudita), Al Sadd (Qatar), Al Ain (EAU), Al Ahli (EAU) si nationala Arabiei Saudite. El a castigatul titlul in Emirate in 2012, 2013, 2014 si 2016, fiind unul dintre cei mai respectati antrenori straini din istoria campionatului.

Conform informatiilor din aceasta tara, in cazul in care ar prelua clubul arab, Olaroiu doreste sa il transfere pe Florin Tanase (26 ani), capitanul FCSB. Acesta mai are contract pana in iunie 2020 cu "ros-albastrii", dar l-a suparat pe patronul Gigi Becali pentru ca refuza prelungirea intelegerii. "Tase" are un salariu anual de 210.000 de euro si este cotat la 3 milioane de euro, aceeasi suma pe care clubul o cere in schimbul sau. Fotbalistul poate juca pe posturile de mijlocas central ofensiv, extrema stanga si atacant si este impresariat de Ioan Becali. El a mai evoluat la FC Viitorul Constanta (2013-2016) si FC Voluntari (2013, imprumut), fiind cumparat de FCSB, in 2016, pentru 1.5 milioane de euro.

Al Nasr a mai fost antrenata de Dan Petrescu, intre octombrie 2016 si mai 2017, si aici a mai jucat Ionut Rada (2010). Strainii din lotul actual sunt Dia Saba (Israel), Dostonbek Khamdamov (Uzbekistan), Caique (Brazilia), Toze (Portugalia), Ryan Mendes (Insulele Capului Verde), Brandley Kuwas (Curacao) si Glauber (Brazilia). Tanase este al doilea golgheter al Ligii 1, cu 13 goluri in 15 meciuri, si a mai fost in atentia celor de la Olympique Marseille, Anderlecht, NY Red Bulls, Montreal Impact, Istanbul BB si FC Sochi, dar si a unor echipe din zona Golfului si Italia.