EXCLUSIV | Ce se intampla cu transferul lui Florin Tanase de la FCSB! "Gigi Becali asta i-a spus!" La ce echipe a fost propus capitanul ros-albastrilor 

Florin Tanase (25 de ani) este unul dintre cei mai importanti jucatori ai ros-albastrilor in acest moment.

Dupa ce s-a vehiculat ca Florin Tanase ar fi refuzat o prelungire a contractului cu FCSB, impresarul Giovanni Becali a venit cu noi lamuriri in ceea ce priveste viitorul capitanului de la echipa ros-albastra.

Giovanni spune ca Florin Tanase are asigurari din partea patronului ca daca va veni o oferta pe numele sau va fi primul lasat sa plece, lucru de care Florinel Coman sau Dennis Man nu beneficiaza in acest moment:

"Nu cunosc situatia lui Tanase, nu stiu ce a vorbit cu Gigi, dar toti jucatorii de la FCSB au o relatie foarte buna cu patronul si intotdeauna s-au inteles asupra contractului. 20.000 de euro sunt bani multi in Romania, sunt foarte multi bani si daca ar fi o oferta serioasa in orice moment, Tanase ar avea un cec inalt din partea patronului. Astea stiu eu din discutiile cu patronul echipei. Pe cand, ceilalti trebuie sa astepte sa joace in cupele europene, poate Champions League si sa curga ofertele cu zeci de milioane", a dezvaluit Giovanni Becali, la Ora Exacta in Sport.

Giovanni Becali: "L-am propus pe Tanase la echipe din Rusia si Turcia"

Impresarul spune ca l-a tot propus pe capitanul FCSB-ului la diverse echipe, insa situatia este complicata din cauza pandemiei de Covid-19. Lipsa scouterilor la meciuri ingreuneaza realizarea mutarilor:

"Hai sa vedem, ca asa convocat si nebagat am mai vazut eu (n. r. despre convocarea la echipa nationala). Convocat in lotul mare si nebagat sau bagat 3 minute. Tanase e un pion important la Steaua, e capitanul echipei, are si o varsta adecvata de a pleca in strainatate. Problema este acest virus care ne impiedica sa aducem scouteri, suporteri la stadion si asa mai departe. Un calcio mercato fara scouteri e greu sa se faca. Cu toate relatiile noastre, cu toate cunostintele si antrenorii pe care ii stim. E greu daca un scouter nu vine sa urmareasca de 2-3 ori. Am avut scouter care au avut biletul luat sa vina si s-au intors inapoi de la aeroport de firca sa nu intre in carantina. Sunt vremuri grele. Daca se termina pandemia dupa paste, in iulie-august probabil o sa avem scouteri la care sa ii prezentam.

Ii propun peste tot, la echipe din Turcia, Rusia. Dar e problema aceasta cu scouterii", a mai spus Giovanni Becali.