Victoria de senzație obținută de FCSB, scor 4-3 contra celor de la Feyenoord, a reprezentat un rezultat excelent pentru fotbalul românesc, dar a stârnit și un mare semn de întrebare. De ce a dezamăgit până acum campioana en-titre pe plan intern și în cupele europene?

Sorin Paraschiv, opinie tranșantă despre situația de la FCSB

Sorin Paraschiv a acordat un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro, în care, printre altele, a oferit și un potențial răspuns la întrebarea anterioară. „Tigrul” a susținut că fotbaliștii și antrenorii, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, au vină comună. Jucătorii s-au relaxat după două campionate consecutive câștigate, iar tehnicienii nu au reușit să îi motiveze.

„Îi apreciez pe toți, sunt jucători valoroși. Au demonstrat anul trecut! Anul acesta se întâmpla ceva cu ei din punct de vedere psihologic. Am spus-o tot timpul: valoarea ori o ai, ori nu o ai! Ei au avut valoare anul trecut. Nu poți să îți pierzi valoarea.

Este ceva în neregulă la nivel psihologic pentru jucători și pentru antrenori. Ceva se întâmplă de nu mai poți să ții ritmul. Trebuie să câștigi 10 campionate la rând, le câștigi! Atunci demonstrezi constanță și valoare.

(n.r.- E totuși greu să fii Bayern Munchen!) Da, dar despre asta este vorba! Juventus, cu 9 campionate la rând, oamenii ăia oare nu se plictiseau atunci când începea noul sezon?! Trebuie să o iei de la capăt! Ai câștigat trei campionate și următorul? O iei de la capăt și trebuie să câștigi iar campionatul!

Opinia lui Paraschiv: „Părerea mea este că este o vină comună”

Așa și la FCSB. Au câștigat două campionate, urma al treilea. Erau obligați să îl câștige și pe al treilea! După sunt obligați să îl câștige și pe al patrulea, dacă vor să demonstreze forță!

Nu mă refer doar la jucători. Și antrenorii trebuie să se ridice la nivelul psihologic în care să îi motiveze pe jucători că trebuie să câștige al treilea campionat. Părerea mea este că este o vină comună.

(n.r.- Pentru rezultatele de până acum.) Da, pentru că jucătorii s-au relaxat, dar și antrenorii nu au putut să îi motiveze”, a declarat Sorin Paraschiv, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sorin Paraschiv, un simbol pentru FCSB

Paraschiv a făcut junioratul la Steaua București între anii 1992 - 2000, după are a fost promovat la echipa mare. „Tigrul” a continuat neîntrerupt până în 2007 la FCSB.