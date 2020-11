Nu degeaba e cel mai bine platit fotbalist de la FCSB! Florin Tanase a egalat-o pe Dinamo la numarul de goluri reusite in acest sezon!

Florin Tanase a reusit o performanta incredibila in acest sezon al Ligii 1.

Capitanul celor de la FCSB a reusit luni seara, in duelul cu Chindia Targoviste, al 7-lea sau gol din aceasta stagiune a Ligii 1. Aceasta cifra este cu atat mai importanta cu cat Tanase a fost folosit in linia mediana, pozitie din care ar fi putut sa nu inscrie la fel de mult ca atunci cand era trimis in avanposturi.

Prin golul inscris in poarta Chindiei, Tanase, care este cel mai bine platit jucator al "ros-albastrilor" a egalat numarul de reusite al tuturor jucatorilor de la Dinamo in primele 8 etape ale sezonului.

Unii dintre fotbalistii transferati de Dinamo in aceasta toamna castiga de doua ori mai bine decat capitanul lui FCSB, insa nu au reusit sa se impuna in Liga 1.

In cifre, Florin Tanase, care castiga 17.500 de euro lunar, a inscris la fel de mult ca jucatorii de la Dinamo, cotati impreuna la peste 400.000 de euro.

Pe langa Tanase, si Dennis Man se afla in fruntea clasamentului golgeterilor Ligii 1, tot cu 7 reusite.