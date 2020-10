Florin Tanase, lupta SPARTANA cu Covid-19! "Il durea mai tare ca atunci cand s-a operat! A grabit cel mai mult recuperarea!" Prin ce au trecut fotbalistii FCSB-ului in carantina

In urma cu cateva saptamani, FCSB a fost decimata de coronavirus.

5 jucatori au fost infectati cu noul virus asiatic, iar Toni Petrea, Thomas Neubert si Mihai Stoica au fost si ei infectati. Inainte de marele meci cu Dinamo, mai multi jucatori au primit unda verde, iar managerul general al echipei a povestit ce s-a intamplat in perioada de izolare.

"Noi am jucat in niste conditii speciale...fara Nedelcu, Filip, Oaida, Olaru si Coman. Am jucat cu Man si Cretu negativi cu o zi inainte de meci, un antrenament...Morutan, Cristea negativi cu doua zile inainte de meci. Joi seara, cand am primit vestile ca din cinci jucatori doi au devenit negativi...am primit vestile tarziu, ei erau in baza in izolare. Eu eram cu ei. Am chemat preparatorul de la Academie si a facut antrenament cu amandoi, pe rand.

Cristea isi facuse antrenament singur, pozitiv fiind, singur pe banda. Eu asa i-am dat vestea. Ma sunase Gigi sa imi spuna ca a iesit Cristea negativ si el alerga pe banda. E emotionant, sa stii. Banda si-au pus-o pe hol si ieseau fiecare din camera si faceau banda, unul dupa celalalt, fiind pozitivi, ca sa nu-si piarda total pregatirea", a declarat Mihai Stoica pe canalul de YouTube al lui Robert Nita.

Florin Tanasa a facut eforturi mari pentru a fi apt de joc, iar jucatorul FCSB-ului a reusit sa marcheze o dubla in poarta lui Dinamo.

"Pe Tanase il durea nasul de cat isi bagase prin nas, sa isi curete caile respiratorii. Betadina si apa oxigenata, deci a zis ca il doare atat de tare ca nici cand se operase nu il durea asa. Baietii astia au facut niste sacrificii imense, lumea nu le intelege", a spus MM Stoica.