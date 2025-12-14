La finalul partidei, „Neamțul” a tras primele concluzii dure și a ținut să le transmită un mesaj ferm fotbaliștilor săi.



Revenirea lui Dorinel Munteanu (57 de ani) în Superliga nu a produs șocul sperat de conducerea sibienilor. Numit oficial pe 10 decembrie, cu un contract valabil până în vara lui 2027, tehnicianul a avut o misiune infernală la debut, în fața unei echipe a Craiovei care venea cu orgoliul rănit după înfrângerea cu Sparta Praga, scor 1-2, din Conference League.



„Sigur, n-am stat noi foarte bine în teren în prima repriză, dar le-am fost egali adversarilor. Mai ales în repriza a doua. Dacă marcam, alta era situația.



Înfrângere e înfrângere și sunt obligat să iau tot ce e mai bun din acest joc. Am avut doar trei zile la dispoziție, mi-am dorit foarte mult să câștigăm. Mergem în continuare, avem ultimul meci din acest an, cu Petrolul, pe care suntem obligați să-l câștigăm, chiar dacă lipsesc foarte mulți jucători.

„Va fi care pe care”



S-au adunat cam multe, dar trebuie să găsesc soluția, de-asta sunt aici. Nu va fi ușor, și Petrolul este în criză. Va fi care pe care.



Nu obișnuiesc să vorbesc în fața camerelor despre ce se întâmplă la pauză, dar e clar că am fost nemulțumit de anumiți jucători, de-asta au fost schimbări.



Jucătorii trebuie să înțeleagă. Nu e o amenințare, peste tot se întâmplă așa. Avem calitate, dar, pe lângă calitate și valoare, trebuie și altceva. Mai avem multe etape, sunt convins că voi salva echipa și voi face o echipă puternică. După acest joc cu Petrolul, vom vedea ce vom aduce, cine va pleca. Eu vreau să merg pe continuitate. Dacă ei vor răspunde bine, nu vreau să schimb, vreau să îmbunătățesc”, a spus Dorinel Munteanu la finalul meciului.



În urma acestui rezultat, Hermannstadt e penultima, a 15-a, cu 12 puncte.

