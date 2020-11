LOVITURA la FCSB! Gigi Becali, refuzat din nou de Florin Tanase! Capitanul nu a acceptat marirea de salariu si se gandeste la un transfer in Premier League

Florin Tanase (25 de ani) a fost cumparat de FCSB in vara lui 2016.

Florin Tanase este capitanul FCSB-ului si unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei patronate de Gigi Becali. Mijlocasul este in fata unuia dintre cele mai bune starturi de sezoane din cariera sa, reusind sa inscrie nu mai putin de 7 goluri in primele sale 8 meciuri jucate in acest campionat.

Gigi Becali a incercat sa faca eforturi pentru a-i prelungi contractul cu FCSB lui Florin Tanase, insa fotbalistul vrea sa profite de sansa ca intelegerea este pe punctul de a expira si vrea sa prinda un super transfer in strainatate.

Pro Sport anunta ca dupa ce Tanase a refuzat un salariu de 20.000 de euro pe luna, capitanul ros-albastrilor nu a fost de acord nici cu un venit de 25.000 de euro pe luna.

Conform sursei citate, Tanase a fost propus la Everton si isi doreste sa plece din Liga 1.

Giovanni Becali, impresarul capitanului de la FCSB i l-ar fi propur pe Tanase lui Carlo Ancelotti, antrenorul lui Everton, cei doi fiind intr-o relatie de prietenie foarte apropiata.

1.5 milioane de euro ii platea Gigi Becali lui Gica Hagi in 2016 pentru a-l aduce pe Tanase de la Viitorul.

45 de goluri si 30 de pase decisive a reusit mijlocasul in cele 162 de meciuri jucate pentru echipa ros-albastra, iar acum are o cota de 2.2 milioane de euro, conform Transfermarkt.