Florin Tanase a facut ANUNTUL! "Eu nu il tradez pe nea Gigi!" Pana cand mai are capitanul contract cu FCSB: detaliile momentului

Florin Tanase (26 de ani) evolueaza la FCSB din 2016 si este unul dintre cei mai importanti jucatori din echipa.

In ultima vreme s-a speculat ca Florin Tanase ar incerca o mutare in strainatate din postura de jucator liber.

Potrivit Transfermarkt, contractul capitanului la FCSB ar expira in vara viitoare, insa impresarul sau, Giovanni Becali, a facut anuntul: "Mai are doi ani de contract! Abia in 2023 va fi liber!"

Giovanni Becali a dezvaluit exact care este relatia dintre Florin Tanase si Gigi Becali si spune ca nu se pune problema ca patronul FCSB sa fie dezamagit de propriul capitan:

"Florin Tanase nu este un caz aparte. Se face prea mare tevatura. L-am prezentat peste tot, asteptam sa vedem ce oferte vor veni. Anunt sa stie toata lumea: mai are doi ani de contract! Abia in 2023 ar fi liber. Tanase va respecta contractul si sigur se va pune de acord cu patronul, mai ales ca intre ei este o relatie mai speciala.

Eu sunt convins ca, daca va avea oferta concreta de 3.000.000 de euro, Gigi Becali ii va da drumul. Tanase nu si-a manifestat niciodata dorinta sa plece liber de contract. Am vorbit chiar zilele acestea si mi-a zis asa: 'Nea Giovani, nu ma grabesc. Sa vedem in vara unde suntem. Poate luam titlul, poate mergem in grupele cupelor europene. Eu nu il tradez pe nea Gigi'. Eu cred in cuvantul lui Tanase si asa face si patronul FCSB", a spus Giovanni Becali pentru Pro Sport.

Trei milioane de euro este cota de piata a lui Tanase, conform Transfermarkt. 10 goluri si 3 pase decisive a reusit in acest sezon.

Gigi Becali: "Stii ce mi-a raspuns Tanase cand i-am dat 5000 de euro in plus la salariu?"

Patronul FCSB-ului si-a exprimat nemultumirea cu privire la negocierile cu Florin Tanase, despre care a spus ca a refuzat prelungirea:

"Uite de ce vreau sa fac contracte pe 5 ani si sa mai am optiune sa prelungesc apoi. E cazul lui Florin Tanase. Am negociat cu el. I-am zis 'Ia 5.000 de euro pe luna in plus la salariu si mai semneaza pe doi ani'. Stii ce mi-a raspuns? 'Nu, nea Gigi. Lasati, nea Gigi. Ca o fi, ca o imparti...", spunea Gigi Becali.