Capitanul s-a decis! Florin Tanase vrea sa plece de la FCSB! In ce campionat ar putea ajunge mijlocasul ros-albastrilor si care e suma ceruta de Gigi Becali

Florin Tanase (26 de ani) este gata de o noua provocare in cariera si vrea sa paraseasca Liga 1.

Aflat poate la cel mai bun sezon al carierei, cu 11 goluri si 2 assisturi in 16 meciuri, Florin Tanase ar fi luat o decizie concreta cu privire la viitorul sau.

Tanase mai e sub contract cu FCSB pana in vara lui 2023, insa nici nu se gandeste la o posibila prelungire si deja l-a refuzat pe Gigi Becali.

Potrivit Gazetei, capitanul ros-albastrilor isi doreste un transfer in strainatate la finalul acestui sezon si spera ca patronul echipei sa accepte un pret rezonabil in schimbul sau.

Tanase spera sa obtinua un contract mai avanatajos in straianate, avand in vedere ca intelegerea sa cu FCSB expira in doar doi ani.

Giovanni Becali dezvaluia anul trecut ca au existat mai multe discutii pentru capitanul FCSB-ului, care a fost propus la echipe din America, Turcia, Asia sau Arabia.

"Adevarul e ca atunci cand am semnat cu FCSB nu ma asteptam sa petrec atatia ani aici, credeam ca aveam sa fiu transferat in strainatate mai repede, dar nu e nicio problema, inca sunt tanar, cred ca mai am timp sa prind un transfer", spunea Florin Tanase.

51 de goluri si 31 de pase decisive a dat Tanase in 167 de meciuri la FCSB. La 3 milioane de euro este cotat mijlocasul de Transfermarkt, acelasi pret pe care si l-ar dori si Gigi Becali in schimbul sau.

"Eu sunt convins ca, daca va avea oferta concreta de 3.000.000 de euro, Gigi Becali ii va da drumul. Tanase nu si-a manifestat niciodata dorinta sa plece liber de contract", spunea Giovanni Becali in urma cu cateva zile.