Vesti de ULTIMA ORA despre starea lui Florin Tanase! Cum se simte capitanul lui FCSB si cand va reveni la antrenamente

Florin Tanase a lipsit de la ultimul meci din 2020 al celor de la FCSB.

Staff-ul ros-albastrilor a decis sa nu il forteze, tinand cont de faptul ca inca se resimtea dupa accidentarea suferita in meciul cu Gaz Metan Medias.

In finalul anului, Tanase a ratat meciurile cu CFR Cluj si Sepsi Sf. Gheorghe, insa din fericire nu are nimic grav. Fotbalistul a facut un RMN si a aflat ca nu are o ruptura in zona in care se accidentase, potrivit Fanatik.

Astfel, capitanul lui FCSB ar putea sa revina pe teren din 2 ianuarie, cand echipa se va reuni pentru a incepe antrenamentele pentru returul Ligii 1. Primul meci oficial din 2021 este programat pe 15 ianuarie, in compania celor de la Astra.

Florin Tanase a fost unul dintre cei mai buni fotbalisti de la FCSB in acest sezon, fiind al doilea cel mai bun marcator al ros-albastrilor. Ca urmare a evolutiilor sale bune, cota de piata a capitanului de la FCSB a avut o crestere de 1 milion in ultimele luni, el valorand acum 3 milioane de euro potrivit site-ului transfermarkt.com.