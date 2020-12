Vesti de ultima ora pentru FCSB inaintea derby-ului de la Craiova! Florin Tanase s-a recuperat dupa accidentare si poate fi titular! Ce se intampla cu Florinel Coman

Universitatea Craiova si FCSB se vor duela vineri, 18 decembrie, de la ora 20:30.

Inaintea acestui meci, Toni Petrea a aflat ca se poate baza pe Florin Tanase, recuperat dupa accidentarea suferita in meciul contra celor de la UTA Arad, dupa cum informeaza Fanatik.

Tanase, care nu a facut parte din lotul FCSB-ului pentru meciul pierdut in deplasare cu CFR Cluj, va putea fi folosit inca din primul minut al meciului de la Craiova.

Vestile bune nu se opresc insa aici pentru antrenorul ros-albastrilor. Dupa ce in meciurile cu UTA si CFR a intrat pe teren doar in repriza secunda, Florinel Coman va putea fi folosit la Craiova inca din primul minut, conform sursei citate.

Florin Tanase a fost, alaturi de Dennis Man, cel mai important fotbalist al echipei lui Becali in acest sezon. Mijlocasul venit de la Viitorul a marcat 10 goluri si a oferit si doua pase decisive in 12 meciuri in acest sezon.

De asemenea, in contextul in care a fost accidentat mare parte din acest sezon, Florinel Coman a reusit totusi doua goluri si 3 pase decisive in 7 meciuri.

