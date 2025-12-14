Tehnicianul în vârstă de 57 de ani a trăit intens primul său meci ca antrenor al sibienilor, pierdut pe teren propriu în fața Universității Craiova, scor 0-2, în etapa a 20-a a Superligii.



Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 15, cu o lovitură de cap din centrarea lui Nicușor Bancu, iar Andrei Baiaram a dublat avantajul în minutul 31.



Dorinel Munteanu a văzut cartonașul galben



În minutul 70, nemulțumit de o decizie a arbitrului Ionuț Coza, Dorinel Munteanu a protestat vehement la marginea terenului. Centralul din Cernica nu a stat pe gânduri și i-a arătat cartonașul galben.



Până la final, Craiova a mai avut câteva oportunități de a majora scorul, însă rezultatul a rămas 2-0. Oltenii au plecat cu toate cele trei puncte și au ajuns la 37 de puncte, urcând pe locul 4 în clasament.



De cealaltă parte, Hermannstadt rămâne într-o situație extrem de dificilă, pe locul 15, penultimul, cu doar 12 puncte.



Pentru sibieni urmează un nou test important. În etapa a 21-a, Hermannstadt va juca acasă cu Petrolul, în ultimul meci al anului 2025.



După pauza de iarnă, echipa lui Dorinel Munteanu va reveni pe 17 ianuarie, cu o deplasare la Constanța, pentru duelul cu Farul lui Gică Hagi.

