Ștefan Baiaram a clarificat la flash-interviu gestul făcut imediat după ce a fost schimbat: „Și colegii au fost surprinși”

Oltenii au deschis scorul prin Assad Al Hamlawi în minutul 15, după ce atacantul a profitat de pasa bună a lui Bancu, iar 16 minute mai târziu Baiaram a făcut 2-0.

Acesta a fost și scorul final, după ce în a doua repriză Universitatea Craiova a mai ratat câteva ocazii.

Ștefan Baiaram a explicat gestul de la schimbare

Jucătorul Universității Craiova a vorbit despre importanța acestei victorii și despre lupta la titlu din Superligă în care este angrenată și echipa sa.

Baiaram a explicat gestul făcut la schimbare, atunci când a mers înspre cabine după ce a fost înlocuit cu Etim în minutul 55.

