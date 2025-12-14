Echipe de pe toate continentele vor lua parte la baraj, iau una dintre ele a primit o veste extrem de proastă: ar putea fi descalificată.

Surinam ar putea fi descalificată la baraj

Surinam ar fi trebuit să ia parte la barajul intercontinental de calificare la Cupa Mondială din 2026. În luna martie, naționala din Surinam ar fi trebuit să înfrunte Bolivia, însă sunt șanse mari ca în locul surinamezilor să își facă loc o altă echipă națională.

Totul a pornit după ce în cadrul federației din Surinam a explodat un conflict imens. Oldenstam și Kurban, foștii adversari ai lui John Krishnadath pentru șefia forului din Surinam, au dat în judecată SVB (Federația de Fotbal din Surinam) din cauza faptului că alegerile au fost întârziate cu o zi.

Un tribunal din Surinam a decis blocarea conturilor Federației de Fotbal, iar problemele legale în care este implicată Federația din Surinam au atras atenția Concacaf și FIFA, deoarece orice implicare din exterior în conducerea unei federații vine în contradicție cu statuturile FIFA și poate duce la suspendarea imediată a echipei naționale.

Conform Ole, deși FIFA nu a emis încă un comunicat oficial cu privire la acest subiect, se pare că oficialii forului mondial au început deja să examineze cazul.

Au fost deja înaintate și unele variante de echipe înlocuitoare în cazul în care Surinam va fi suspendată. Una dintre țările care pot spera la Mondial ar putea fi Guatemala. O altă variantă în acest sens ar fi ca Bolivia să avanseze direct în finala play-off-ului cu Irak sau chiar ca Honduras să ajungă la baraj grație coeficientului FIFA.

