"A fost o perioada care trebuie uitata cat mai repede!" Prima reactie a lui Florin Tanase dupa revenirea pe teren! Ce spune despre starea de sanatate a colegilor

Florin Tanase a vorbit la finalul partidei cu Poli Iasi despre perioada dificila prin care au trecut cei de la FCSB.

Fotbalistul a spus ca isi doreste sa uite cat mai repede perioada in care a fost infectat cu Covid-19, fiind increzator ca echipa isi va reveni la forma buna dupa pauza cauzata de meciurile echipei nationale.

"Dupa atatea zile de pauza a fost greu, dar este inceputul. Usor-usor o sa ne revenim. Am inceput bine jocul, din pacate am luat goluri pe niste greseli, iar adversarul a prins incredere. Am incercat sa revenim, dar nu am reusit.

A fost o perioada care trebuie uitata cat mai repede. Sa te simti in putere si dintr-o data sa fii in partea cealalta. Ii multumesc lui Dumnezeu ca sunt sanatos si asta e cel mai important. Unii se simt bine, unii mai putin bine. Cert este ca nimeni nu stie cu adevarat totul despre acest virus.

Speram sa revenim cat mai curand. ii asteptam si pe ceilalti alaturi de noi pentru ca avem mare nevoie de ei. cu siguranta vom fi mult mai bine dupa pauza nationalei. Ne-a scos din ritm sa stam 12 zile la pat. Important este sa fim sanatosi, usor-usor vom reveni si in joc", a declarat Tanase dupa infrangerea usturatoare cu Poli Iasi.