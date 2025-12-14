Filipe Coelho a clarificat totul după victoria cu FC Hermannstadt: „Nimeni nu e campion”

Antrenorul oltenilor a fost întrebat și despre titlu, dar a punctat că este mult prea devreme pentru a se vorbi despre așa ceva.

Filipe Coelho a vorbit despre dificultatea meciului jucate la Sibiu și a subliniat faptul că victoria obținută este cel mai mare plus din această seară.

Oltenii au deschis scorul prin Assad Al Hamlawi în minutul 15, după ce atacantul a profitat de pasa bună a lui Bancu, iar 16 minute mai târziu Baiaram a făcut 2-0.

„Nu a fost ușor, cred că ne-am făcut jocul mai ușor după ce am marcat golurile. Dacă vorbim despre joc, nu a fost cel mai bun. Cele mai importante sunt punctele și sunt fericit cu asta. Mă bucur de cum au jucat băieții și e cel mai important că am câștigat.

Încercăm să corectăm ce nu e bine, dar și să-i încurajăm pe băieți. E normal să fie obosiți. Vocea mea este răgușită pentru că încerc să-i motivez.

Avem o dinamică diferită de la meci la meci, depinde de oponent. Jucăm mai mult un 3-4-3, dar putem să jucăm și cu patru pe linia de fund. Vom vedea ce va fi pe viitor.

Nimeni nu e campion în decembrie. Trebuie să luăm cât mai multe puncte și o luăm pas cu pas. Mai avem 20 de meciuri, nu trebuie să ne gândim deocamdată la titlu”, a spus Filipe Coelho.

În urma acestei victorii, Universitatea Craiova a urcat pe poziția a patra în clasamentul Superligii, la doar două puncte de liderul Rapid.

De cealaltă parte, FC Hermannstadt se află pe locul 15, iar sibienii sunt cu doar un punct peste ocupanta ultimului loc, Metaloglobus.

