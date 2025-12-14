Filipe Coelho a clarificat totul după victoria cu FC Hermannstadt: „Nimeni nu e campion”

Filipe Coelho a clarificat totul după victoria cu FC Hermannstadt: „Nimeni nu e campion"
Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a 20-a de Superliga.

Oltenii au deschis scorul prin Assad Al Hamlawi în minutul 15, după ce atacantul a profitat de pasa bună a lui Bancu, iar 16 minute mai târziu Baiaram a făcut 2-0.

Acesta a fost și scorul final, după ce în a doua repriză Universitatea Craiova a mai ratat câteva ocazii.

Filipe Coelho a fost clar după 2-0 cu Hermannstadt: „Nimeni nu e campion în decembrie”

Filipe Coelho a vorbit despre dificultatea meciului jucate la Sibiu și a subliniat faptul că victoria obținută este cel mai mare plus din această seară.

Antrenorul oltenilor a fost întrebat și despre titlu, dar a punctat că este mult prea devreme pentru a se vorbi despre așa ceva.

„Nu a fost ușor, cred că ne-am făcut jocul mai ușor după ce am marcat golurile. Dacă vorbim despre joc, nu a fost cel mai bun. Cele mai importante sunt punctele și sunt fericit cu asta. Mă bucur de cum au jucat băieții și e cel mai important că am câștigat.

Încercăm să corectăm ce nu e bine, dar și să-i încurajăm pe băieți. E normal să fie obosiți. Vocea mea este răgușită pentru că încerc să-i motivez.

Avem o dinamică diferită de la meci la meci, depinde de oponent. Jucăm mai mult un 3-4-3, dar putem să jucăm și cu patru pe linia de fund. Vom vedea ce va fi pe viitor.

Nimeni nu e campion în decembrie. Trebuie să luăm cât mai multe puncte și o luăm pas cu pas. Mai avem 20 de meciuri, nu trebuie să ne gândim deocamdată la titlu”, a spus Filipe Coelho.

În urma acestei victorii, Universitatea Craiova a urcat pe poziția a patra în clasamentul Superligii, la doar două puncte de liderul Rapid.

De cealaltă parte, FC Hermannstadt se află pe locul 15, iar sibienii sunt cu doar un punct peste ocupanta ultimului loc, Metaloglobus.

Femeia pentru care DiCaprio a spus &bdquo;adio&rdquo; limitei de v&acirc;rstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
FC Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2! Victorie fără emoții pentru olteni la debutul lui Dorinel Munteanu
Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: "Am discutat cu el"
Cum arată Superliga după FC Argeș - FC Botoșani. Șansă mare pentru Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova
Cum arată clasamentul Superligii României
Cristi Balaj a dat cărțile pe față, la două luni de la despărțirea de CFR Cluj: „Pierd kilograme”
Un adevărat lider! Ce a spus Lautaro Martinez după ce Inter a preluat șefia în Serie A
Olympique Marseille - AS Monaco, astăzi pe VOYO! Spectacol total în Auxerre - Lille! PSG, detronată din poziția de lider
Dorinel Munteanu, mesaj direct către jucătorii săi după înfrângerea cu Universitatea Craiova: „Nu e o amenințare!”
Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: "I-am dat 100 de telefoane și nu îmi răspunde!"

Olandezii dau lovitura cu Dennis Man: ”Nu mai puțin de 13 milioane de euro!”

Semnează cu FCSB: "Am vorbit deja. E un jucător fabulos!"

Ofertă pentru Mihai Stoica: ”Bani mai mulți decât la FCSB!”

CSM București, în Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare

Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea



Un adevărat lider! Ce a spus Lautaro Martinez după ce Inter a preluat șefia în Serie A
Cum arată clasamentul Superligii României
Cristi Balaj a dat cărțile pe față, la două luni de la despărțirea de CFR Cluj: „Pierd kilograme”
Dorinel Munteanu, mesaj direct către jucătorii săi după înfrângerea cu Universitatea Craiova: „Nu e o amenințare!”
Olympique Marseille - AS Monaco, astăzi pe VOYO! Spectacol total în Auxerre - Lille! PSG, detronată din poziția de lider
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”
Ce nu s-a văzut la TV: gestul făcut de Filipe Coelho imediat după Craiova - CFR Cluj
stirileprotv Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

stirileprotv Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: „Suntem ca într-un SRL”

