Absenta importanta la FCSB! Tanase, trimis in vacanta inainte de meciul cu Sepsi! De ce nu va juca in ultima partida din 2020

FCSB va juca luni impotriva lui Sepsi, intr-un meci al etapei a 15-a din Liga 1.

Tanase a fost titular in meciul castigat la Craiova, scor 2-0, dar a fost inlocuit cu Alexandru Buziuc in minutul 82, deoarece mijlocasul lui Toni Petrea a avut dureri. Decarul echipei s-a accidentat in partida contra lui Gaz Metan, isi revenise, dar in meciul castigat cu 3-0 in fata lui UTA Arad, s-a rupt din nou si nu a fost disponibil pentru derby-ul pierdut de FCSB in fata CFR-ului, scor 2-0.

Chiar daca Toni Petrea a anuntat duminica va avea toti jucatorii disponibili pentru partida cu Sepsi, Tanase si-ar fi luat deja vacanta dupa meciul cu Universitatea Craiova si nu va evolua in ultimul meci din 2020, potrivit ProSport.

Mijlocasul in varsta de 25 de ani a ajuns la FCSB in 2016 si mai are contract cu echipa pana in iunie 2021. In acest sezon, el a jucat 13 partide, a inscris 10 goluri si a oferit 3 pase decisive. Tanase este cotat la suma de 3 milioane de euro, potrivit transfermarkt