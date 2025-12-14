Cosmin Bărcăuan, fost fundaș central la Dinamo și Șahtior Donețk, a rememorat pentru Sport.ro unul dintre cele mai dificile dueluri ale carierei sale. Adversarul? Adriano Leite Ribeiro, „Împăratul” Braziliei, aflat la apogeul carierei în perioada în care evolua pentru Inter Milano.



Întâlnirea dintre cei doi a avut loc în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, sezonul 2005–2006, când Șahtior Donețk, antrenată de Mircea Lucescu, a dat piept cu Interul condus de Roberto Mancini.



Bărcăuan a fost titular în centrul apărării ucrainenilor și a avut dueluri directe extrem de dure cu Adriano și Obafemi Martins, unul dintre cele mai rapide cupluri de atac ale Europei la acel moment.



Cosmin Bărcăuan: „Adriano era o bestie a naturii!”



Prima manșă, disputată pe 10 august 2005 la Donețk, s-a încheiat cu victoria italienilor, 2-0. Martins a deschis scorul, iar Adriano a închis tabela cu un șut violent. Returul, jucat pe 24 august pe San Siro, s-a terminat 1-1, cu Inter calificată mai departe, scor 3-1 la general.



„Era o forță a naturii! Când punea mâna pe tine, Doamne ferește! Adriano Împăratul era o bestie a naturii. Dacă îl scoți din ecuație pe Messi și pe Ronaldinho, da, a fost cel mai greu adversar”, a spus Cosmin Bărcăuan pentru Sport.ro.

Cariera lui Cosmin Bărcăuan



Născut pe 5 august 1978 la Oradea, Bărcăuan și-a început cariera la FC Bihor, iar apogeul l-a atins la Dinamo București, alături de care a câștigat de două ori Cupa României.

Ulterior, fundașul român a jucat pentru echipe din Ucraina, Rusia și Grecia, precum Șahtior Donețk, PAOK Salonic și OFI Creta.



La nivel internațional, a adunat opt selecții pentru echipa națională a României.

