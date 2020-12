Florin Tanase, dorit de Marseille in Ligue 1! Anuntul facut de francezi: cati bani ii pun pe masa lui Gigi Becali

Florin Tanase (25 de ani) se afla pe lista lui Olympique Marseille.

Florin Tanase se afla in fata unu start de sezon excelent la FCSB si francezii anunta ca mijlocasul ros-albastrilor a intrat pe radarul lui Marseille.

Potrivit paginii de Twitter Inside Mercato, Marseille este gata sa ii ofere lui Gigi Becali 3 milioane de euro.

???????? Florin Tanase auteur d'une saison exceptionnelle au FCSB en Liga roumaine aurait attiré l'oeil de l'Olympique de Marseille. Le FCSB en difficulté fi => Indemnité : 3m euros et 3+1 souhaité par son agent. #OM #TeamOM #foot #mercato pic.twitter.com/UaBOgqf7gy — Inside Mercato (@inside_mercato) December 5, 2020

Capitanul FCSB-ului este al doilea marcator al Ligii 1 in acest sezon, cu 9 goluri si 2 pase decisive in primele 12 etape. De asemenea, Tanase a reusit sa inscrie un gol si in partida de Europa League, castigata de FCSB pe teren propriu, scor 3-0 cu Shirak.

Cota de piata a lui Florin Tanase este de 2.2 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Giovanni Becali: "Tanase are un cec inalt din partea patronului!"

Giovanni Becali, impresarul lui Florin Tanase si varul lui Gigi Becali, anunta recent pentru SPORT.RO ca Tanase va avea un privilegiu in momentul in care va sosi o oferta pe numele sau.

Daca pe Coman si Man se asteapta zecile de milioane, in schimbul capitanului, Gigi Becali este gata sa accepte o suma mai mica pentru a-i oferi sansa de a evolua intr-un campionat mai puternic.

"Nu cunosc situatia lui Tanase, nu stiu ce a vorbit cu Gigi, dar toti jucatorii de la FCSB au o relatie foarte buna cu patronul si intotdeauna s-au inteles asupra contractului. 20.000 de euro sunt bani multi in Romania, sunt foarte multi bani si daca ar fi o oferta serioasa in orice moment, Tanase ar avea un cec inalt din partea patronului. Astea stiu eu din discutiile cu patronul echipei. Pe cand, ceilalti trebuie sa astepte sa joace in cupele europene, poate Champions League si sa curga ofertele cu zeci de milioane", dezvaluia Giovanni Becali, la Ora Exacta in Sport.