EXCLUSIV | Motivul incredibil pentru care Anamaria Prodan pleaca de la Hermannstadt! Impresara ar vrea sa preia Dinamo de la Cortacero

Anamaria Prodan ar vrea sa il aduca antrenor pe Laurentiu Reghecampf, fost junior al lui Dinamo.

Anamaria Prodan este pe cale sa paraseasca pe FC Hermannstadt, club la care nu mai vrea sa faca parte din proiect, dupa neintelegeri cu antrenorul Ruben Albes, cu ceilalti actionari si dupa ofertarea lui Dani Coman pentru preluarea functiei de presedinte. Impresara, care era implicata la clubul din Sibiu prin intermediul fiicei sale, Rebecca, pe numele careia erau trecute actiunile societatii, va pune stop colaborarii in aceasta iarna, mai multor jucatori adusi de ea urmand sa li se rezilieze contractele, dupa ce clubul i-a pus deja pe liber pe Fabio Fortes, Luca Florica si Sony Mustivar.

Sursele Sport.ro spun ca AMP ar fi interesata sa preia Dinamo de la investitorii spanioli, care nu au reusit sa gaseasca un fond de investitii dornic sa le finanteze aventura in Romania, iar planul acestora a fost complet dat peste cap si clubul se afla in pragul falimentului. In urma cu cateva luni, agenta critica aspru cedarea prea usoara a celui mai titrat club in activitate din Liga 1 catre niste anonimi din Spania. "E incredibil sa dai asa usor un asemenea club de fotbal, care e emblema fotbalului romanesc. Eu nu inteleg de ce Liga si Federatia au lasat sa se intample asa ceva. Dai un club pe mana unui nimeni, ca nu-i cunoastem pe acesti oameni, nu stim cine sunt. Daca nu ii verifici sa vezi cine sunt si vin sa cumpere Dinamo Bucuresti, dai clubul de pe o ora pe alta. Si vine acest om si in doua luni ridica bugetul la 800.000 de euro pe luna la salarii", spunea AMP.

MAI FACUSE O OFERTA, DIN PARTEA UNUI FOND DE INVESTITII ARAB

De altfel, impresara a dezvaluit ca i-a facut o oferta lui Ionut Negoita si a negociat mai multe luni, la finalul anului trecut, in numele unui fond de investitii din Abu Dhabi, pentru a cumpara clubul. In noua incercare, aceasta ar urma sa aiba din nou sprijinul afaceristului Claudiu Florica, dar si a unor afaceristi si oameni de fotbal influenti. Proiectul ar putea fi completat de numirea ca antrenor a lui Laurentiu Reghecampf, care si-a reziliat contractul cu Al Wasl SC, din Emiratele Arabe Unite, in octombrie 2020. "Reghe" a mai fost dorit de Dinamo in 2012, dar intre timp a devenit un simbol al FCSB. In cazul in sotul Anamariei isi gaseste un angajament pana la perfectarea afacerii, urmatorii pe lista posibililor antrenori sunt Adrian Mutu, Florin Bratu si Dan Alexa.

ARE O RELATIE TENSIONATA CU GALERIA LUI DINAMO

Insa, de preluarea lui Dinamo mai sunt interesati fanii din Programul DDB, carora li s-au alaturat Cornel Dinu, Nicolae Badea si alti afaceristi importanti. Asociatia fanilor a strans sume mari de bani, in ultimul an, de la cei 12.000 de membri cotizanti, si a platit datorii, facturi, restante salariale si prime de joc, iar Badea a contribuit si el financiar la supravietuirea clubului. In plus, reprezentantii PCH au cerut, de-a lungul timpului, ca impresara si jucatorii ei sa fie indepartati din anturajul lui Dinamo, acuzand-o ca are un efect negativ asupra echipei, din cauza relatiei mult prea apropiate cu Gigi Becali si dupa episoadele Dorin Rotariu si Catalin Straton, ultimul transferat chiar la rivala FCSB. Desi agenta s-a declarat mereu o fana impatimita a "cainilor", iar Laurentiu Reghecampf a fost chiar junior la Dinamo, la grupa lui Ionut Chirila, din care mai faceau parte Florentin Petre, Catalin Hildan, Mihai Tararache, Cezar Dinu, Ionut Voicu sau Laurentiu Lica, relatia cu galeria lui Dinamo a fost intotdeauna una tensionata, iar preluarea clubului de catre aceasta ar putea declansa proteste de proportii.