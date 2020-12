Aroganta Anamaria Prodan! S-a dus la interviu cu bratari de 190 000 de euro. Dezvaluirile despre viata de LUX pe care o traieste

Anamaria Prodan nu-si ascunde investitiile in propria imagine!

Impresarul s-a dus la un interviu acordat Kanal D cu sute de mii de euro PE EA. La propriu! Numai bratarile valorau 190 000 de euro, conform Anamariei.

"Port 9 bratari... costa in total 190 000 de euro! Mai sunt inelele si ceasul, 100 si ceva", a spus Prodan la emisiunea '40 de intrebari'.

"Asa m-am nascut, de mica toata lumea se uita la mine. Eram fata unei celebre cantarete, toti se uitau la mine. Nu ascund ce am, n-am ascuns nimic, in general. Ca au fost bune, ca au fost rele, sunt ale mele. Am o implinire cand ajut oamenii. Atunci ma incarc cu ani de viata. Dar din dar se face rai. Sunt un om care calca pe cadavre atunci cand fac business. Nu gandesc business-ul cu inima, il gandesc cu capul. Cu inima gandesc cand e vorba de ai mei", a comentat Prodan.