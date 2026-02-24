Antrenorul a fost liber de contract în ultimii ani, iar acum ar putea prelua o echipă din Liga 2. Florin Prunea, fostul mare internațional, a făcut anunțul.

Fostul portar l-a recomandat pe Chirilă pentru a prelua un post de antrenor, iar acesta este aproape de a semna.

Ionuț Chirilă și-a găsit echipă: ”E aproape de a semna”

”Chirilă e aproape de a semna cu o echipă din România. Dar nu pot să vă zic cu cine. E din Liga 2. Eu așa știu.

Mi-a cerut referințe despre el. Am spus-o tot timpul. Avea el altele, dar de muncit, nu aveam ce să îi reproșez. Eu i-am spus:

﻿"Muncește, dar frână la anumite lucruri. Trebuie să stai lângă el". El muncește. De dimineața până seara era pe teren”, a spus Prunea, potrivit iamsport.ro.

CV-ul lui Ionuț Chirilă

Ionuț Chirilă are un CV important în fotbalul românesc, fiind la cârma unor echipe precum Electromagnetica București, UTA Arad, Concordia Chiajna, Poli Iași și Academica Clinceni.