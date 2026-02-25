Cine și-a imaginat că fotbalul românesc s-a curățat, a visat cai verzi pe pereți! Perchezițiile din București și șase județe, despre care Sport.ro a scris aici, au scos la iveală, încă o dată, culisele întunecate ale „sportului-rege“.

Așa cum era de așteptat, mai ales la nivelul ligilor inferioare, corupția face ravagii. În acest context, un club s-a remarcat, în mod șocant. Potrivit stiridiaspora.ro, în vizorul anchetatorilor au ajuns toți fotbaliștii și patronul de la CS Păulești, formație din liga a 3-a! Potrivit surselor judiciare, aceștia ar fi făcut parte din mecanismul prin care rezultatele meciurilor ar fi fost stabilite înainte de disputarea partidelor. Anchetatorii susțin că, prin aceste practici, cei de la CS Păulești ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste în valoare de aproximativ 840.000 de lei.

Drept urmare, 21 de persoane din cadrul clubului CS Păulești au fost duse la sediul poliției pentru audieri. În funcție de situația de fapt și de probele administrate, urmează să fie dispuse măsuri procesual-penale.