EXCLUSIV | "Pana la urma cine o sa fie groparul lui Dinamo?!" Anamaria Prodan, atacuri dupa vanzarea clubului alb-rosu: "L-au dat unui NIMENI! Se duc in faliment!"

Anamaria Prodan a comentat subiectul tragic al clubului Dinamo, unde problemele financiare devin din ce in ce mai grave.

Situatia la Dinamo se inrautateste pe zi ce trece, iar ultimele informatii anunta ca echipa nu are bani nici macar pentru a face deplasarea la Constanta pentru duelul cu Viitorul.

Anamaria Prodan nu vede cu ochi buni viitorul echipei si ii condamna pe toti cei care au permis realizarea tranzactiei dintre Negoita si noii investitori:

"Eu am luat apararea celor de la Dinamo si am spus sa fie lasati sa faca. Ceea ce vad acum mi se pare incredibil. Eu cred ca daca nu aduc urgent bani Dinamo nu va avea o soarta buna. Eu nu stiu contractul de vanzare cumparare, dar daca Negoita nu-si va primi banii, acest club se va intoarce la Negoita.

Am inteles ca a permis ca acesti spanioli sa aduca jucatori cu 20-30 de mii de euro salarii pe luna. Ok, dar el nu s-a gandit ca: 'Daca oamenii astia nu-mi dau banii, imi pun clubul inapoi in brate si eu de unde il sustin. Adica ma duc in faliment, pana la urma care o sa fie groparul lui Dinamo?' Ca eu nu mai inteleg, nimeni nu mai intelege! De ce in Spania cand vrei sa cumperi un club de fotbal nimeni nu iti permite sa cumperi pana nu te verifica la sange", a spus Anamaria Prodan, la Ora Exacta in Sport.

Anamaria Prodan: "Nu inteleg cum Liga si Federatia au permis sa se intample asta"

Impresara si sefa clubului Hermannstadt, Anamaria Prodan condamna Liga si Federatia pentru ca nu au luat atitudine si nu au verificat toate detaliile tranzactiei dintre Dinamo si noi investitori si sa vada daca spaniolii dispun de fondurile necesare pentru a intretine un club de fotbal:

"E incredibil sa dai un club de fotbal, eu nu inteleg de ce Liga si Federatia au lasat sa se intample asa ceva. Dai un club pe mana unui nimeni, ca nu-i cunoastem, nu stim cine sunt. Daca nu ii verifici sa vezi cine sunt si vin sa cumpere Dinamo Bucuresti, emblema fotbalului romanesc si tu vii si dai clubul asa de pe o ora pe alta. Si vin acest om si in 2 luni ridica bugetul la 800.000 de euro pe luna la salarii, inseamna ca toti avem vina asta. Nu am putut sa ne ducem in fata acelor conducatori sa intrebam de ce au dat Dinamo. Fotbalul nostru este bolnav, este bolnav de la A la Z. Liga si Federatia trebuie sa gaseasca o varianta si sa nu permita vanzarea, daca nu e solvabil, niciunui club catre niciun alt strain, spaniol, strain sau orice altceva", a mai spus Anamaria Prodan.