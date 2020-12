"N-as accepta ca fetele mele sa faca ceva porno! Nu le-as ierta!" Ce spune Anamaria Prodan despre imaginile INTERZISE MINORILOR in care a aparut

Prodan n-ar avea nimic impotriva ca fiicele ei sa-i urmeze exemplul si sa apara in pictoriale nud.

Exista insa o limita peste care n-ar putea sa treaca. Impresarul e gata si ea sa apara din nou intr-o revista dedicata barbatilor. Ar vrea sa pozeze la 50 de ani.

"N-as accepta si nici n-as ierta ceva porno la fetele mele. Daca e vorba de pictoriale artistice, da! Orice este de bun simt, orice le ajuta in viata, e OK. Pictorialul Playboy sau alte lucruri strict artistice sunt altceva. Nu vreau nimic urat, da. Le-as lasa pe fete sa faca ce cred ele ca este bine pentru viata lor. Alegerile de prieteni, de iubiti, soti... orice fel de alegere despre familie sau viata... fetele sunt capabile sa le faca.

Daca-mi cer sfatul, sunt acolo la orice ora din zi si din noapte. Daca-l accepta, e OK! Daca ma mentin pana la 50 de ani, as poza din nou. As fi un exemplu pentru toate femeile de 50 de ani", a spus Prodan la Kanal D.