Mulți suporteri și analiști sunt surprinși acum că FCSB, echipa cu cei mai mulți bani și, aparent, cel mai bun lot, e pe loc de play-out, dar cei care nu înțeleg decăderea campioanei omit un detaliu esențial. Concret, la un club unde toate deciziile, inclusiv cele tehnico-tactice, sunt luate de un singur om, și anume patronul echipei, situația actuală e una perfect normală. Anormal a fost, de fapt, succesul din ultimele două stagiuni, atunci când FCSB a întrerupt șirul contraperformanțelor. Iar eșecurile roș-albaștrilor au însemnat, nu o dată, și sume importante aruncate pe apa sâmbetei cu experimentele lui Gigi Becali. Un caz concret, în acest sens, e cel al atacantului Jordan Gele (33 de ani).

Jordan Gele, un transfer făcut parcă „la mișto“ de Gigi Becali Dacă la cluburile respectabile de afară, există scouteri și departamente specializate pentru monitorizarea jucătorilor, înainte de efectuarea unui transfer, la FCSB, întreaga operațiune e în mâinile unui singur om: Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera s-a și lăudat, cândva, că poate evalua un fotbalist, dacă îl vede la lucru doar 5 minute! Rezultatul unei astfel de abordări? Aducerea unui atacant, precum Jordan Gele, în schimbul sumei de 300,000 de euro, de la Unirea Slobozia, la începutul anului 2025. Iată ce spunea Gigi Becali, când FCSB l-a legitimat pe vârful francez: „Cred că am luat cel mai tare atacant străin care a jucat vreodată în România! Așa ceva… atacant… Se învârtea de parcă e titirez la înălțimea lui. Și tehnică, și viteză, și forță. Ăsta e Lewandowski. El nu doar că e buldozer. E buldozer Ferrari!“. Ce a ieșit din șederea lui Jordan Gele la FCSB? Iată cifrele: 12 meciuri, 1 gol, 2 pase de gol și un total de 346 de minute pe teren.

Jordan Gele, de la FCSB în liga a doua din... Qatar După ce s-a lămurit cu „Lewandowski de România“, pe care a și dat 300,000 de euro, Gigi Becali a fost nevoit să cheltuiască alți bani, de această dată pentru a scăpa de vârful de culoare. „I-am dat drumul liber și i-am dat bani să plece“, a mărturisit latifundiarul din Pipera, în vara anului trecut. Cum la FCSB Gele a încasat un salariu lunar de 10,000 de euro, el a fost un fotbalist cu care formația bucureșteană a cheltuit aproape jumătate de milion de euro! Asta dacă punem la socoteală suma de transfer, salariile și despăgubirea pentru rezilierea contractului înainte de termen. Acest caz devine cu adevărat tragicomic, atunci când vedem unde a ajuns Jordan Gele, după plecarea de la FCSB. Francezul a semnat cu Al-Kharitiyath, formație din liga a doua din Qatar! Cum cifrele din această întrecere de duzină se actualizează cu greu, datele disponibile despre Gele nu sunt chiar la zi. La noua sa echipă, francezul figurează acum cu următoarele cifre pentru sezonul 2025-2026: 17 meciuri, 11 goluri și 7 pase de gol.

