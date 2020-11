Anamaria Prodan a pus piciorul in prag! Ameninta ca pleaca de la Hermannstadt daca nu Ruben Albes nu este inlocuit cu antrenorul pe care il vrea

Rezultatele slabe din ultimele etape ale Ligii 1 au slabit increderea Anamariei Prodan in Ruben Albes.

Potrivit ProSport, impresara nu este multumita de situatia de la echipa si ar vrea sa-l schimbe pe antrenorul pe care chiar ea l-a adus din Spania.

Anamaria Prodan l-ar fi ales pentru banca sibienilor pe Florin Bratu, cel care ar fi trebuit sa il inlocuiasca pe Albes inca dinainte de meciul cu Astra, dar aceasta mutare nu s-a concretizat din cauza refuzului presedintelui celor de la FC Hermannstadt.

Claudiu Rotar nu a fost de acord cu instalarea lui Bratu pe banca tehnica a echipei, iar acest lucru a suparat-o pe Anamaria Prodan, potrivit aceleiasi surse.

Se pare ca impresara a anuntat ca are de gand sa plece de la echipa daca Ruben Albes nu este schimbat cu antrenorul dorit de ea.

Zvonurile privind inlocuirea sunt intarite de fotografia postata recent de Anamaria Prodan pe contul sau de Instagram. In imagine, aceasta apare alaturi de Florin Bratu, amandoi afisand zambete largi, printre hashtag-urile folosite aflandu-se "mycoach", "seriosity", "proud" si "strongteam".

FC Hermannstadt nu a mai castigat de aproape doua luni in Liga 1, in ultimele 6 etape acumuland doar 3 puncte. Echipa se afla acum pe locul 12 al clasamentului, cu 11 puncte, iar in urmatoarea etapa va infrunta FC Viitorul, pe 5 decembrie.