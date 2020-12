Scapa de inca un jucator adus de Anamaria Prodan! Atacantul despre care clubul spunea ca a REFUZAT prima liga portugheza e OUT

Unul dintre fotbalistii pe care Anamaria Prodan ii prezenta ca pe o lovitura la Hermannstadt are bagajele facute.

Atacantul Fabio Fortes (28 de ani), adus din liga a 3-a portugheza inainte de startul sezonului, pleaca de la Sibiu. Cand a semnat clubul spunea despre el ca a refuzat prima liga din tara sa pentru a veni la Hermannstadt. Planurile mari ale echipei l-au atras.

Conform gsp.ro, Fortes i-a nemultumit pe conducatori si pe membrii staff-ului, astfel ca echipa nu se mai bazeaza pe el pentru partea a doua a sezonului. Fortes e al 3-lea fotbalist adus de Prodan care paraseste Hermannstadt, dupa Luca Florica si Sony Mustivar.



Fabio Fortes are 28 de ani, iar in ultimele 4 sezoane a jucat in ligile a doua si a 3-a din Portugalia, la Penafiel si Arouca.